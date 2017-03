Na rodiče, kteří nezvládnou situaci a dítě zapojí do své války, může dopadnout paragraf trestního zákoníku o týrání svěřené osoby. Někteří si totiž neuvědomují, že týrání dětí nemusí znamenat jen jejich bití, ale že trestní zákoník stejně tak postihuje i nejrůznější formy psychického strádání.

Osmiletého syna štval proti matce

A pokud se vlivem jednání některého z rodičů u dítěte projeví psychické problémy, pak už lze hovořit o újmě na zdraví. A takovému rodiči pak hrozí až osm let vězení. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil například muž z Třebíčska, který v době rozvodu svého osmiletého syna štval proti matce takovým způsobem, že se u něj rozvinul syndrom odcizeného dítěte a hoch trpí i dalšími psychickými problémy.

Pro dítě tak vzniklo velmi stresující prostředí, vyvoláním odporu proti matce u dítěte vznikl syndrom odcizeného rodiče. Halina Černá, soudkyně

U brněnského krajského soudu si za to vyslechl trest tří roků s podmíněným odkladem na 2,5 roku. Podle soudců by přitom podobný trest nebyl od věci ani pro matku, která se nechovala o nic lépe, jenže tu nikdo za stejné jednání nestíhal.

Podle senátu v čele s Halinou Černou muž psychicky týral svého syna od roku 2013 až do října 2015. Dítě měl nejprve ve své péči, pak soud rozhodl o péči střídavé. „Dítě zatěžoval dlouhodobým rodičovským konfliktem, manipuloval s ním proti matce, probíral s ním detailně pokyny, co kdy a jak má říkat,“ uvedla soudkyně Černá.

„Pro dítě tak vzniklo velmi stresující prostředí, vyvoláním odporu proti matce u dítěte vznikl syndrom odcizeného rodiče,“ dodala soudkyně Černá.

Chlapec skončil na čas v ústavu

Chlapec, který po rozchodu rodičů žil nejprve s otcem, pak ve střídavé péči a nyní je u matky, podle znalce musel zažít konflikt loajality, neboť měl vztah k oběma rodičům, jejich tlak jej ale nutil si vybrat jen jednoho, podle posudku si musel vybrat svou strategii přežití. „V rozhodující fázi vývoje dítěte rodiče svou péči nezvládli,“ upozornil znalec.

Otec i matka nezvládli svou roli. To, že mají neshody mezi sebou, je jejich problém. Nejde, aby si rodiče vyřizovali účty mezi sebou a šlo to na vrub dítěte. Jaroslav Pálka, soudce

Hoch dokonce skončil na čas v ústavu. Otec přesto na svém jednání nic špatného nepozoroval. „Za celou dobu, kdy jsem ho vychovával, žádný orgán na mé péči nenašel žádné pochybení,“ tvrdil u soudu.

„Otec i matka nezvládli svou roli. To, že mají neshody mezi sebou, je jejich problém. I samotný rozchod rodičů je velký zásah do života dítěte v takovém věku a je povinností rodičů konflikty vyřadit, třeba i za pomoci odborníků tak, aby vývoj dítěte nebyl narušen. Nejde, aby si rodiče vyřizovali účty mezi sebou a šlo to na vrub dítěte,“ dodal soudce Jaroslav Pálka.

Odsouzený otec i jeho bývalá partnerka budou nyní pod drobnohledem úřadů.