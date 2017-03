„Padělky léků, neschválená léčiva a léčivé přípravky mohou obsahovat například barvy, ředidla, těžké kovy. Padělek léku navíc často obsahuje jiné množství látky, než jaké je deklarováno na obalu,“ uvedla Přinesdomová.

V sítích lékáren se podle ní nic takového neobjevilo. Nedovolí si to ani zavedená, mezi lidmi známá a léty osvědčená kamenná bylinkářství. Zato po internetu se nabízejí desítky takových podivných neschválených medikamentů.

Na stránkách Nebezpecneleky.cz jsou konkrétně specifikovány zachycené nelegální přípravky. Výčet se jeví být nekonečný. Třeba u přípravků na erekci může větší množství účinných látek způsobit infarkt. Přípravky na růst svalů koupené kdoví od koho mohou zase u žen způsobit maskulinizaci, poruchy menstruačního cyklu; u mužů útlum tvorby spermatu, stimulovat růst nádorů prostaty, varuje SÚKL.

Pozor na přípravek Detoxic

Aktuálně úřad posuzuje například přípravek Detoxic. Má být proti parazitům v těle, balení za 1300 korun. SÚKL už kvůli němu dostal několik podnětů. Doporučuje ho neexistující lékařský blog a neexistující doktor. Upozornění, že jde o podvod, jsou i na některých portálech, které se věnují parazitologii.

„Podnětů na tento přípravek máme již od více osob. Výrobek Detoxic není v ČR registrova­ným léčivým přípravkem. Zahájili jsme šetření,“ reagovala Přines­domová s tím, že by se tím také měla začít zabývat policie, protože by se mohlo jednat podvod ve smyslu trestního zákoníku.

Řada lidí má tendenci podlehnout tvrzením, která nelegální přípravky doprovázejí Lucie Přinesdomová, SÚKL

Selský rozum napovídá, že pilulky od neznámých prodejců by se neměly kupovat. Proč to ale někteří lidé pořád dělají, když je opravdu nesmysl, aby měl člověk břicho jako kulturista do čtrnácti dnů bez námahy nebo aby byl jen tak bez fyzičky jako Casanova po jedné kapsli čehosi?

„Protože mohou obejít lékaře, například v případě léků na erekci. A také proto, že se jim zdají levnější. Jenže lidé zpravidla zásilku zaplatí předem, ale následně je Celní správou zadržena. Řada lidí má také tendenci podlehnout různým tvrzením, která nelegální přípravky doprovázejí,“ shrnula Přinesdomová.