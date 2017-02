„Já jsem řekl, že se budu účastnit veřejných debat v regionech pořádaných Kroměřížskou výzvou,“ řekl Pospíšil a dodal: „Po těchto debatách zveřejním své rozhodnutí. Mé rozhodnutí se bude odvíjet od toho, jací se objeví lidé mezi kandidáty. Aby to byl kandidát, který bude schopen porazit prezidenta Zemana.”

Pospíšil několikrát opakoval, že zatím neví, zda půjde do boje o post prezidenta: „Já si ještě počkám, jak se někteří kandidáti rozhodnou. Ve svých 42 letech nemusím za každou cenu kandidovat na prezidenta.“

Pospíšil vysvětlil, proč začal o kandidatuře loni uvažovat: „Když někteří politici začali tvrdit, že máme skvělého prezidenta a nemáme potřebu mít jiného. K demokracii a politice patří pluralita.”

K možné kandidatuře se vyjádřila i eurokomisařka Věra Jourová, o níž jako o možné kandidátce mluvil i předseda hnutí ANO. „Mně to velice lichotí, že to řekl předseda Babiš, ale i další.“ Ideu ale odmítla: „Já mám úkol do roku 2019 a budu se snažit dotáhnout mandát do konce.”