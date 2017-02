Podobnou demonstraci uspořádali stejní organizátoři už začátkem prosince, kdy se jí zúčastnilo několik stovek lidí.

Ve středu startuje druhá vlna EET, která se týká hlavně maloobchodních a velkoobchodních firem. Předseda APM Radomil Bábek označil EET za nástroj státní zvůle a šmírování podnikatelů. V projevu odkázal i na komunistický puč v roce 1948: „Před 69 lety tady pochodovaly ozbrojené bojůvky komunistické strany. Tehdy uchopily moc a začaly řádit. Dějiny mají tendenci se opakovat, ale tohle nikdo z nás určitě nechce. Vláda se přitom chová jako papaláši, vrchnost a tvrdí bolševici,“ řekl Bábek.

Demonstranté protestují proti EET a vládě

FOTO: jap, Novinky

Kritizoval loňské zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb, které podle něj nemají za cíl nic jiného než šmírovat a šikanovat živnostníky. Podnikatel Luděk Šorm z Pardubic pak vyzval ostatní ke stávkové pohotovosti.

Na demonstraci promluvil i Václav Klaus mladší (ODS), který se zastal živnostníků. „V dnešní České republice stačí hájit rozumné názory a už se to považuje za radikální. Bohatství vzniká z práce, a ne z dotací. Čím víc živnostníků, tím lépe pro všechny,“ řekl.

Minuta ticha



Shromáždění začalo minutou ticha za oběti komunistického režimu. Účastníci si přinesli několik transparentů, na kterých stálo například: „Vrchnost a papaláši? Už jsou tady zase“, „EET? Ano, bude hůř“ nebo „Nejsme Babišova firma, jsme občané“. Lidé také skandovali hesla „Babiš ven“ a „Babiše do koše“.

Vicepremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš to komentoval slovy: „I minule tam byla demonstrace, bylo tam zajímavé složení lidí. Já si myslím, že EET jsme měli mít už dávno a samozřejmě to bylo zpolitizováno.” EET podle něj funguje a není pravda, že by mělo zásadní vliv na podnikání. Dodal, že když někdo neměl pokladnu, neevidoval a kradl, tak má s EET problém.

Tržby povinně elektronicky evidují od počátku loňského prosince ubytovací zařízení a restaurace. Vláda si od EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí, pravicová opozice opatření kritizuje. Druhá vlna zavádění EET, která odstartuje ve středu, se týká hlavně maloobchodních a velkoobchodních firem. Následovat budou další obory podnikání.

EET se vedle mincí a bankovek vztahuje i na platby kartou, šekem nebo směnkou, ale také dárkovým poukazem či stravenkami i virtuální měnou typu bitcoin nebo penězi zaslanými přes platební brány, jako je například PayPal. Naopak plateb převodem z účtu na účet se EET netýká.