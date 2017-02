Svůj téměř hodinový projev zahájil Babiš kritikou sebe sama. „I přes všechny dosavadní úspěchy se nám nepodařilo prosadit tolik, kolik jsme chtěli. Tou příčinou jsem možná já sám. Dobře víte, že to se mnou není jednoduché, tady se směje paní primátorka Prahy. Dobře víte, že se snadno rozčílím a pak se nechám unést emocemi,” zmínil Babiš.

Zkritizoval i některé členy vedení, protože se jim prý nepodařilo prosadit některé věci. Vyzval je ke změně, aby „zařadili dvojku”.

Oznámil, že se chce otestovat důvěru lidí a kandidovat do Sněmovny z posledního místa kandidátky a spolehnout se na preferenční hlasy. „Rozhodl jsem se, že do parlamentních voleb budu ve Středočeském kraji kandidovat z posledního místa," uvedl Babiš. Navrhl to i ostatním současným poslancům ANO s tím, že na prvních místech by se naopak měly objevit zajímavé osobnosti, které dosud nebyly politicky tolik vidět.

Tradiční politici nevědí o problémech lidí



Ve své řeči se také opřel do politiků ostatních stran, kteří prý nevědí nic o problémech ostatních lidí, protože v životě nic jiného než politiku nedělali a snaží se jen udržet moc a peníze. Upozornil na možnost, že se ostatní strany proti ANO před sněmovními volbami spojí a přichystají „Kubiceho zprávu 2”. Proto chce říjnové sněmovní volby Babiš vyhrát tak, aby jeho hnutí mělo v budoucí vládě zásadní vliv.

Ve svém projevu se také nechal inspirovat i americkým prezidentem Donaldem Trumpem, když v narážce na poměry prvorepublikového Československa prohlásil: „Udělejme Českou republiku znovu skvělou!“ uvedl Babiš.

Babiš by chtěl snížit počet poslanců a senátorů ze současných 281 na 101, což by podle něj „určitě stačilo”. Česko s ohledem na svou velikost nynější počet členů Parlamentu nepotřebuje. Menší počet zákonodárců by podle něj zajistil větší efektivitu. Babiš by stál také o omezení délky trvání mandátu poslance jen na dvě volební období podobně jako u prezidenta. Oba návrhy by vyžadovaly změnu ústavy.

Dotkl se také problematiky daní. Zopakoval svůj výrok pro sobotní Právo, že lidem s příjmy do 113 tisíc korun by daně snižoval, na ostatní by nesahal. Chce také prověřit možnost snížení DPH a odvodů a sociálním a zdravotním pojištění. Odmítá sektorové daně, které navrhuje ČSSD pro banky.

Hnutí ANO v spbotu zahájilo dvoudenní sněm. Během něj by se mělo zvolit nové vedení. Do Centra pohybové medicíny na pražském Chodově přijelo více, než 200 delegátů.