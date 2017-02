Ve středu odpoledne podal Srp na Hutku žalobu, v níž žádá písemnou omluvu a stažení výroků o tom, že Srp spolupracoval s StB. [celá zpráva]

Hutka Novinkám vysvětlil, že vzhledem k tomu, že je v zahraničí, o žalobě nic neví ani nemá, jak si informace ověřit.

„Nechápu, proč já bych se měl omlouvat za Srpovu spolupráci s StB? To by se snad měl omluvit on. Proč bych se měl já, jako oběť, omlouvat člověku, který mě poškodil? Jinak tato doba v tom, že se dá všechno zpochybnit, je poněkud rozvrácená, tak člověk může čekat téměř všechno, i takovou žalobu,” sdělil Novinkám Hutka.

Dodal, že nyní čeká českou justici obtížná zkouška. Bude totiž muset řešit pravost a spolehlivost „estébáckých” spisů vůbec. Zda si tam příslušníci Státní bezpečnosti svévolně vymýšleli a psali, co chtěli, nebo zda je možné brát tyto dokumenty za hodnověrné.

Hutka: StB záleželo na informacích

„Spisy StB byly tajné a StB si je vedla pro vlastní přehled a velmi jí záleželo na tom, aby pro sebe měla spolehlivé a pravdivé informace. Nebo jí to bylo šumák, jak by naznačovaly některé rozsudky české a slovenské justice? To pak je otázka, jestli ten komunistický režim vůbec existoval? To by pak neexistovala ani StB, ani Jirousovy vězeňské tresty a moje emigrace a žádný převrat v roce 1989 a Václav Havel by byl výmysl pražské kavárny,” konstatoval Hutka.

Právě na základě protokolů StB totiž Hutka tvrdí, že Srp byl spolupracovníkem. Spis má úředně vykopírovaný od Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), jak řekl před časem Novinkám. Srp ale ve své žalobě argumentuje rozsudkem Městského soudu v Praze. Ten v roce 2000 pravomocně rozhodl, že Srp byl veden ve svazcích StB neoprávněně.

Srp před časem Novinkám sdělil, že tehdejší důstojník StB ho využil, když do spisu napsal, že mu něco řekl, ačkoli se tyto informace dozvěděl od někoho jiného.

Dlouholetý předseda Jazzové sekce Karel Srp měl být z rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana jmenován členem Etické komise ČR. Jeho jmenování ovšem odmítl kontrasignovat premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) s odkazem na veřejně dostupné zdroje, z nichž vyplývá, že Srp měl dlouhodobě a opakovaně donášet StB.