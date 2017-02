Podle Babiše měl Sobotka odvolat Mládka už po prohraných senátních volbách loni na podzim. Tehdy v druhém kole Mládka vyřadil starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský (za ANO). Mládek tehdy nabídl Sobotkovi svou demisi, premiér ho ale podržel.

„Mládek je jen veřejnosti předhozený obětní beránek za zmatky kolem mobilních tarifů. Jsem však přesvědčen, že ČSSD a pan Sobotka schválně nahrávali mobilním operátorům. Ve skutečnosti Mládek měl politické zadání ten problém nikdy neřešit, ale protože se to ukázalo jako neudržitelné a blíží se volby, tak ho premiér raději obětoval,“ řekl Právu.

Na dotaz, co říká tomu, že by ho měl nahradit tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, odpověděl: „Je to logické, je to nejbližší spojenec pana premiéra na Úřadu vlády.“

Kalousek: Jsou to zákulisní tahy vnitrostranického boje



Názor, že výměna Mládka nic neřeší má i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Politika současné vlády je do té míry protipodnikatelská a tolik podnikatele šikanující, že změna ministra průmyslu a obchodu na tom vůbec nic nezmění. Mnohem spíš mi to připadá jako zákulisní tahy vnitrostranického boje před volebním sjezdem sociální demokracie,“ řekl Novinkám Kalousek.

Ačkoli kroky, které v posledních týdnech učinil šéf resortu průmyslu a obchodu Mládek, nebyly podle Kalouska šťastné, tak k podnikatelům se prý chová macešsky celá vláda, a proto by zasloužilo odvolání více jejích členů.

Podobný názor má i Kalouskův někdejší spolupracovník Petr Gazdík (STAN):

Rozhodnutí odvolat ministra Mládka vítám, i když myslím, že je to už spíše předvolební tah. Ale i tak jsem rád, že se pan premiér pochlapil. — Petr Gazdík (@petrgazdik) 20. února 2017

Marksové bude Mládek chybět



Ekonomický expert KSČM Jiří Dolejš si zase myslí, že svoji roli sehrálo i to, že se Mládek dostal do sporu s Babišem. „Pan ministr byl dlouho v hledáčku. Kromě jeho neobratnosti, hraje nepochybně svou roli i to, že jako ekonomický ministr se dostával do konfliktu s vicepremiérem vlády,“ řekl Právu Dolejš.

Některým politikům bude ale Mládek chybět. Například ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové (ČSSD). „Výměna ministrů je plně v kompetenci pana premiéra. Ale je to kolega, který na vládě sedí vedle mě, takže mně osobně je líto, že už tam sedět nebude,“ uvedla pro Novinky Marksová.

Podle ODS měl Sobotka odvolat Mládka už dávno



„Odvolání ministra Jana Mládka mělo přijít už dávno. Půl roku před volbami to ze strany premiéra Bohuslava Sobotky působí spíše jako průhledná snaha ukázat voličům ráznost, která jinde chybí,” sdělil předseda ODS Petr Fiala.

Dodal, že MPO by mělo bránit zejména malé podnikatele a živnostníky před vzrůstající byrokracií a nápady ostatních úřadů. Podle Fialy se ovšem Mládkův resort zaměřoval spíše na pomoc velkým firmám. „Na ochranu těch malých mu již nezbýval čas a energie,” uvedl Fiala.

Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka reagoval na odchod Mládka vtipem:

Psali mi novináři co říkám na konec kolegy Mládka ve vládě. Chtěl jsem jim odepsat ale došly mi mobilní data.. — Marian Jurečka (@MJureka) 20. února 2017

Sobotkův návrh na odvolání Mládka musí ještě schválit prezident Miloš Zeman. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček odmítl celou věc komentovat. Řekl pouze, že ve čtvrtek se premiér setká se Zemanem.