„Já se domnívám, že by bylo dobře, aby vedení soc.dem. se zbavilo starosti řešit hospodaření. Aby byl jeden člověk v managementu strany, který to bude mít na starosti,“ řekl premiér a předseda strany Bohuslav Sobotka.

Ekonomický ředitel bude přímo podléhat předsedovi strany. Ten by jej měl také do funkce jmenovat. Ředitel bude mít poradní hlas na jednání ÚVV, předsednictvu strany i grémiu.

Kdo do funkce nastoupí, nechtěl Sobotka v sobotu říci. Ve čtvrtek však Právu přiznal, že „nejlepší předpoklady pro pozici má současný místopředseda Martin Starec“.

Podle informací Práva by se Starec měl vzdát kandidatury na místopředsedu strany v březnu. Pozici by mohl obsadit pražský náměstek Petr Dolínek nebo volební manažer Jan Birke, kteří kandidují do vedení.

ÚVV se vyjádří k programu

ÚVV však bude řešit i návrh programu. „Dlouhodobý program chceme schválit na sjezdu v březnu. Dnes je den, kdy mají členové ÚVV možnost o návrhu diskutovat, uplatnit své připomínky. Bude pověřeno politické grémium, aby diskuzi, která proběhne, zapracovala do návrhu dlouhodobého programu,“ uvedl Sobotka.

Nový program definuje představu ČSSD o české společnosti v následujících letech. Soc.dem. chce, aby rostly mzdy a aby konkurenceschopnost České republiky nebyla postavená na levné pracovní síle, ale na schopnosti vyrábět špičkové výrobky.

Petr Dolínek

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Důležitá větev toho programu se týká rovných šancí a příležitostí pro lidi. Jsme přesvědčeni o tom, že lidi by měli mít šanci na dosažení úspěchu a životní štěstí bez ohledu na to, jestli se narodili v chudé nebo bohaté rodině,“ dodal Sobotka.

ČSSD proto dál trvá na bezplatném školství, veřejném zdravotnictví a vysoká bezpečnost.

„Dlouhodobě se jako sociální demokraté hlásíme k daňové progresi. V této vládě se nám to nepodařilo prosadit, protože to zablokovalo hnutí ANO, které nesouhlasilo s tím, abychom zvýšili zdanění velkých firem nebo těch nejbohatších,“ uvedl dál Sobotka.

Ústřední výkonný výbor se bude zabývat také přípravou na volební sjezd, který stranu čeká 10.března v Brně. Partaj si na něm zvolí nové vedení. „Máme princip poměrného zastoupení žen a mladých delegátů do 30 let. Dnes budeme dovolovat ženy a mladé na delegáty sjezdu. Na něm bude asi více než 700 delegátů,“ dodal Sobotka.