Na lidovce čeká složité rozhodování. Jejich předseda Pavel Bělobrádek by vsadil na technicky jednodušší variantu pozvat zástupce hnutí na lidovecké kandidátky.

Lídr Starostů a nezávislých Petr Gazdík zase hovořil o variantě vzniku integrační strany s pracovním názvem List či Lípa. Hnutí podle svého úterního rozhodnutí chce do říjnových voleb kandidovat spolu s KDU-ČSL, SNK-ED a regionálními stranami. Gazdík je přesvědčen, že integrací v jedinou volební stranu by mělo umožnit konkurovat nejsilnějším hráčům.

Bělobrádek spolupráci se STAN podporuje, za ideální formu dříve označil účast dalších subjektů na kandidátce lidovců v důstojné a rovnoprávné pozici. Členy strany minulý týden oslovil dopisem s myšlenkou, aby se kandidátky sestavovaly podle síly obou uskupení v jednotlivých krajích. Uvedl, že lidovci nebudou se STAN spolupracovat za každou cenu. KDU-ČSL podle něj bude žádat, aby kandidáti za STAN nehlasovali v rozporu se zásadními etickými hodnotami KDU-ČSL.

Někteří lidovci jsou proti nové značce

Názory lidovců z jednotlivých krajů na společný projekt jsou různé. Ne všichni jsou zastánci myšlenky. Spolupráci podporují, vstup do voleb pod novou značkou ale budí rozpaky, případně i odpor. Rozhodné ne říká okresní výboru lidovců v Jihlavě. Mnozí lidovci se obávají ztráty identity dosud jednoznačné vystupující strany.

„I v rámci vnitrostranické ankety jsem se vyjádřil, že jsem za samostatnou účast KDU-ČSL ve volbách,“ uvedl místostarosta Hodonína Ladislav Ambrozek (KDU-ČSL).

„Starostové jsou šikovní, to samozřejmě ano, ale jsou mezi nimi zastánci různých ideových názorů, často se liší od našich. Myšlenky KDU-ČSL jsou oproti tomu jednoznačné, dlouhodobé a zřetelné. Přesto, pokud celostátní konference rozhodne jinak, budu její rozhodnutí respektovat. I to jsem uvedl v naší anketě,“ dodal Ambrozek. Případné spojení by pak vnímal jako nutnost, cestu, kterou konference zvolí, aby zvýšila naděje na volební úspěch. „Ani já si nepřeji, aby tato země byla pod vládou firemní strany Agrofertu,“ dodal.