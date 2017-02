„Neudělám to. Platí, co jsem řekl. Nevidím důvod, proč bych se měl omlouvat. Bylo jasné, že komise nic nevyřeší,” reagoval na usnesení Sněmovny Babiš. Novinkám řekl, že se za své výroky neomluví, ani když ho k tomu vyzve premiér.

Jednání jsme sledovali on-line.

18:50 - Jednání dolní komory skončilo.

18:47 - Státní zástupci by podle usnesení Sněmovny neměli mít právo vyšetřovat trestné činy místo policistů, a to ani v dílčích úkonech. Vláda by měla podle dolní parlamentní komory rozhodnout o vypuštění této pravomoci žalobců z trestního řádu. Státní zástupci by také měli ztratit možnost vybírat si policistu, jenž bude případ vyšetřovat.

18:46 - Sněmovna vyzvala vládu, aby zvážila opatření v souvislosti s činností olomouckého vrchního státního zastupitelství. Podle dolní parlamentní komory by měl kabinet zvážit také personální změny na vedoucích pozicích.

18:44 - Poslanci přijali usnesení, podle kterého se má ministr financí Babiš omluvit za své výroky o komisi. Mimo jiné ji nazval šaškárnou.

18:40 - Filipův návrh komentoval šéf topky Kalousek. „Přání Miloše Zemana beru na vědomí, ale nemám důvod mu vyhovět,“ glosoval.

18:35 - Přestávka skončila. K pultíku přišel předseda komunistů Vojtěch Filip. Vyzval předsedy koaličních stran, aby Sněmovna rozhodla o svém rozpuštění 120 hlasy. „Jsem přesvědčen, že vaše hádky nepřináší nic této zemi,” prohlásil. Nové volby by podle něj měly být na jaře.

18:15 - Poslanecký klub KSČM požádal o přerušení jednání na dvacet minut, aby se mohli poradit.

18:03 - Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček navrhl, aby zákonodárci hlasovali o návrzích komise. Také vyzval Babiše, aby se omluvil za své výroky na adresu sněmovní vyšetřovací komise.

18:00 - Poslanci ve Sněmovně začali spekulovat, proč komise podala trestní oznámení na příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů Milana Vaculíka. Ten se spletl, že zpráva z mobilního telefonu z okolí policejního prezidenta přišla na mobilu podezřelého podnikatele. Ve skutečnosti byla SMS odchozí. Člen komise Zdeněk Ondráček (KSČM) na plénu vystoupil, aby to vysvětlil.

„Jestli je tak blbej, když neví, co je in a co je out, tak tam nemá co dělat. Kdyby to udělal příslušník na okresu, tak ho svléknou z uniformy. Nezlobte se na mě, ale ten člověk nemá co dělat u GIBS,” uvedl Ondráček s tím, že trestní oznámení bylo podáno pro přečin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

17:31 - Kalousek reagoval na častá prohlášení poslanců ANO, kteří opakují, že pokud něco nebylo prokázáno, ještě to neznamená, že se to nestalo. „Budu tvrdit, že kolega Faltýnek znásilnil nezletilého jezevčíka,” uvedl Kalousek s tím, že to je absurdní, ale může to podle onoho vzoru opakovat a nikdo mu to nemůže vytknout.

„Nemohu někomu ničit dobré jméno a kariéru, a pak říct, že promiňte, ono to sice nebylo prokázáno, ale to neznamená, že se to nestalo,” reagoval Kalousek s tím, že snad žijeme v právní společnosti.

17:12 - Štětina namítl, že spojení dvou politických útvarů považuje za nesprávné, protože se o něm nejednalo ve Sněmovně ani se neprobíralo na sněmovním výboru pro bezpečnost nebo výboru pro obranu.

17:08 - Poslanec Jiří Štětina z Úsvitu označil jednání za nechutné a ponižující. Podle něj by se poslanci i kvůli občanům měli chovat slušně.

17:04 - Poslanci si odhlasovali, že budou jednat i po 21:00 hodině.

17:00 - Ministr spravedlnosti Pelikán sdělil, že Sněmovna navrhuje, aby vláda do tří měsíců rozhodla o třech návrzích, které jsou součástí zprávy komise. Mimo jiné v nich komise žádá vládu, aby přijala opatření, aby státní zástupci nemohli dozorovat případy, v nichž je podezřelý či obviněný jiný žalobce. Pelikán s tím nesouhlasí a připadá mu to nesprávné.

16:33 - K řečnickému pultíku přistoupil Babiš. Kalouskovi vzkázal, že je demagog, a proto s ním do televize nepůjde. Nakonec řekl, že předsedu sněmovní vyšetřovací komise Blažka má rád, čímž rozesmál ostatní poslance.

Babiš to vysvětlil s tím, že Blažek jako ministr spravedlnosti v kabinetu Petra Nečase (ODS) neměl pod kontrolou státní zastupitelství, když přišlo na vládu zatýkat. Proto ho prý ostatní rádi neměli, ale on ho rád má.

16:25 - Kalousek Babišovi vytkl jeho neúčast na interpelaci. Opřel se do něj, že se s ním bojí utkat v televizní debatě. Také Babišovi vysvětlil, že je nefér urážet sněmovní vyšetřovací komisi, kterou si Sněmovna zvolila a jejíž závěrečnou zprávu schválili jednohlasně všichni členové.

16:04 - K řečnickému pultu přišel ministr financí Babiš. Chvíli mluvil k vyšetřovací komisi, následně se ale začal věnovat dluhopisům Agrofertu. Odpovídal totiž na interpelaci šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska, kterou zmeškal.

16:00 - „Kdyby bylo trestné, že každý, kdo je v kontaktu s nějakou závadovou osobou, tak bychom měli sedět všichni,“ uvedl v reakci na Pelikána místopředseda vyšetřovací komise Lank.

15:55 - Na Pelikána reagoval ministr vnitra Chovanec: „Čtete tu nějaké zprávy, které nejsou verifikované.“ Dodal, že text zprávy není ověřený. Pelikán by si podle něj měl uvědomit, že je ministr spravedlnosti. „To, co předvádíte, je naprosto směšné,” prohlásil.

15:48 - Ministr spravedlnosti Pelikán opět přišel s sms zprávou, kterou si měl vyměnit někdo z okolí policejního prezidenta s podezřelým z korupční kauzy. Podle něj je to pořád připomínka úniku informací a je jedno, jestli sms byla na mobil z okolí Tuhého přijata nebo odeslána. Začal ve Sněmovně dokonce číst komunikaci z onoho mobilu.

15:40 - Interpelace skončily a poslanci pokračují v debatě o závěrečné zprávě.

14:20 - Na fakt, že se vládní strany ČSSD a ANO v posledních dnech neustále o sebe otírají, upozornil na Twitteru šéf opoziční ODS Petr Fiala.

ČSSD a ANO se ve sněmovně napadají jako největší nepřátelé. Proč jsou tedy spolu ve vládě? Nebo je to zase jen marketingová hra a divadlo? — Petr Fiala (@P_Fiala) 2. února 2017

13:40 - K závěrečné zprávě sněmovní vyšetřovací komise se vyjádřil i policejní prezident Tuhý. Je rád, že si členové komise zachovali objektivitu a profesionální odstup. „Organizační změna byla rozhodnutím vedení policie a nebyla motivovaná ani politickými, ani osobnostními pohnutkami. Politickou kauzu z ní udělala až kombinace nezdravých osobních ambicí skupiny konkrétních osob a snaha části politiků a s nimi spojených médií skandalizovat vedení policejního sboru,” uvedl Tuhý s tím, že v jeho případě byli do cílené skandalizace zatažení i jeho nejbližší. Považuje to za nechutné a morálně pokleslé.

„Konstatuji, že organizační změna nevedla ani k masovým odchodům policistů, ani k zastavení vyšetřování velkých a politicky citlivých kauz. Národní centrála proti organizovanému zločinu funguje a plní svoje funkce,” dodal.

13:18 - Babiš i Pelikán v reakci na otázku, proč nevyužili svého práva vznést na vládě usnesení, aby se reorganizace zastavila, uvedli, že se o celé věci hovořit snažili, nicméně v koalici je nikdo nevyslechl. Podle Babiše ovšem celá kauza fungování vlády neovlivní.

13:10 - Pelikán na konferenci zmínil, že komise neodpověděla na zásadní otázku. Proč když se tu reorganizace chystala od roku 1993, tak proč se najednou spáchala během dvou týdnů bez předchozí komunikace. Připomněl, že komise prokázala, že došlo ke komunikaci mezi podezřelými a někým z okolí policejního prezidenta.

„Musím zmínit fakt, že komise doplnila svoji zprávu o návrh tří úkolů pro vládu. Všechny tyto úkoly důrazně odmítám, protože by tím došlo pouze k destrukci boje s korupcí v této zemi,“ sdělil Pelikán.

13:07 - Babiš dodal, že nemá v plánu prokazovat svoje příjmy, protože je již ukázal. Nevidí tedy důvod k dalším výzvám. Podle něj je to mediální kampaň, která se proti němu spustila. Naopak vyzval premiéra Sobotku, aby prokázal, jak si našetřil na byt za sedm miliónů korun.

13:00 - Hnutí ANO uspořádalo k závěrečné zprávě tiskovou konferenci. Na ní předseda hnutí Babiš uvedl, že české Palermo vyhrálo.

„České Palermo jsou strany, které tu od revoluce měly nejvíce korupčních skandálu,” uvedl Babiš. Poukázal na provázanost tradiční stran s korupčními skandály. Zmínil přitom zásah na Úřadu vlády v červnu 2013 i zadržení exhejtmana Davida Ratha.

12:52 - Ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) na absurdním příkladu vyvrátil Chalupovu argumentaci.

Podle něj prý Chalupa v parku sexuálně obtěžoval malého psíka. Sice nemá, jak to prokázat, ale to neznamená, že to není pravda.

12:38 - Na Chalupu reagovali další poslanci. Komunistický zákonodárce Pavel Kováčik mu řekl, že by si měl nadělat z košilí pentle, pokud mu vadí, že je jeho hnutí koalici s nespolehlivým partnerem. ANO by tedy nemělo být ve vládě se sociální demokracií.

Poslankyně Jana Černochová Chalupovi vyčetla, že tak jedná na nátlak dalších kolegů z hnutí ANO. Prý se na něj po přečtení závěrečné zprávy slétl stranický kolega Pelikán.

12:33 - Poslanec a člen vyšetřovací komise Bohuslav Chalupa (ANO) ve svém delším proslovu zdůvodnil, že komise prokázala pouze to, k čemu měla důkazy. Spoustu věcí se jí prý tedy nepovedlo dokázat. Komisi vyčetl, že spoustu jeho návrhů nepřijala. Uvedl také, že sociální demokracie je podle něj nedůvěryhodná.

12:12 - Ministr spravedlnosti Pelikán reagoval na výtky, že ačkoli s reorganizací nesouhlasil, tak vlastně nic neudělal. Podle něj i jednacího řádu se ministři na vládě řídí programem, který navrhuje premiér. Proto prý neměl šanci navrhnout vlastní bod.

Poslanec Stanjura namítl, že v urgentních záležitostech je možné na program vlády přidat zvláštní bod.

11:58 - Sobotka dodal, že závěrečná zpráva komise neovlivní spolupráci jeho strany s hnutím ANO. „Cílem je, aby tato vláda dovládla do konce volebního období, jak jsme občanům slíbili,” uvedl Sobotka s tím, že rozpad vlády nezpůsobí ani když Babiš nevysvětlí své příjmy. Podle něj je to jeho ostuda a jemu to ubere voliče.

11:40 - Poslanec a člen vyšetřovací Dolejš upřesnil, že by stačilo, kdyby Babiš řekl policejnímu prezidentovi „Sorry jako“. On by to prý pochopil.

Podobně připomněl Babišův výrok i šéf lidovců Pavel Bělobrádek.

Ahoj lidi! Sorry jako, ale šaškárna spíš byla splést si odchozí a příchozí SMS policejního prezidenta. A Šlachtu nikdo nepopravil, odešel — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) 2. února 2017

11:33 - Sobotka vyzval Babiše, aby se omluvil za své výroky na adresu policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Byly to podle něj pouze domněnky, lži a fámy. Ministr vnitra Chovanec ocenil, že zpráva sněmovní vyšetřovací komise byla vypracována profesionálně.

Premiér Bohuslav Sobotka s ministrem vnitra Milanem Chovancem (oba ČSSD)

FOTO: Petr Horník, Právo

11:17 - Vystoupil premiér Bohuslav Sobotka. Poděkoval komisi, že do hysterie vnesla řád a rozptýlila ji. „Do té hysterie vnesla vyšetřovací komise postup, pracovala s fakty a snažila se do té snůšky pravd, polopravda a lží, které se objevily v mediálním prostoru, vnést řád,“ uvedl Sobotka. Dodal, že si je vědom toho, že roztržka byla mezi koaličními stranami. Proto je rád, že celou věc vyřešila nestranná komise, která pracovala s fakty a dokázala, že k žádnému brutálnímu úniku informací nedošlo.

Zpráva vyšetř. komise vyvrátila pomluvy a lži,které se šířily kolem policej.reformy. Nic z toho,co o reformě tvrdil A.Babiš,se nepotvrdilo. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 2. února 2017

11:12 - Poslanci se střídají u řečnického pultíku a dohadují se kvůli reorganizaci. Napětí je znovu především mezi členy ČSSD a hnutí ANO.

11:10 - Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) Novinkám napsal, že zpráva sněmovní vyšetřovací komise je fraška.

11:05 - Pokračuje jednání Sněmovny, poslanci diskutují o zprávě komise. Poslanec ČSSD Richard Dolejš zkritizoval Babiše. „Byl to brutální atak na sociální demokracii a na ministra vnitra,“ prohlásil. Zdůraznil, že hnutí ANO využilo reorganizaci v předvolební kampani a ČSSD, ministerstvo vnitra a policejního prezidenta kritizovalo i na billboardech.

10:52 - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) Novinkám sdělil, že komise prokázala, že to, co Andrej Babiš tvrdil o policejní reformě a policejním prezidentovi, byly jen pomluvy a lži. „Nic z toho, co ministr financí říkal, se nepotvrdilo. Nedivím se, že je nervózní, je to jeho další ostuda,“ reagoval předseda vlády.

Připomněl, že pro závěrečnou zprávu komise hlasovali všichni její členové, tedy i poslanec ANO Bohuslav Chalupa.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

10:40 - Šlachta a Komárek byli zneužiti k politické hře, prohlásil předseda ODS Petr Fiala. Hnutí ANO podle občanských demokratů využilo reorganizaci policie ke své předvolební kampani před podzimními volbami.

10:31 - Zprávu komise komentoval pro Novinky ministr financí Andrej Babiš. Její fungování zpochybnil. „Je to šaškárna. Je to účelové, dalo se to čekat. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) pana Šlachtu jednoznačně popravil v rozporu s koaliční smlouvou, protože to byl nezávislý policejní útvar, který vyšetřoval nezávisle,” rozčilil se Babiš.

„Pro mě už bylo absurdní, že předseda komise je z ODS, která Šlachtu nenávidí, když náš stát byl řízen kmotrem přes milenku premiéra Nečase a Šlachta se snažil vyšetřovat tu korupci, která byla na Úřadu vlády,” řekl Novinkám Babiš. Podle něj ČSSD Šlachtu také nesnáší, protože vyšetřoval korupčníky v řadách ČSSD, aniž by o tom předem informoval ministra Chovance. „ODS a ČSSD si tady dobře rozumí velice dlouho od opoziční smlouvy,“ podotkl šéf státní kasy.

Je podle něj dost důkazů, že to bylo narychlo a bylo to uděláno proto, aby se zabránilo útvaru Šlachty, aby vyšetřoval politické korupce. „Policistům, kteří tam zůstali, byly prý brutálně navýšeny platy, takže jsou motivováni, aby nic nedělali. Aspoň já to tak údajně poslouchám,“ řekl Babiš.

Bývalý šéf ÚOOZ Robert Šlachta

FOTO: Petr Hloušek, Právo

10:10 - Robert Šlachta závěry vyšetřovací komise zatím hodnotit nechtěl. Novinkám řekl, že si je nejdříve musí celou přečíst.

9:56 - Řídící schůze Petr Gazdík (STAN) na hodinu přerušil schůzi, domluvili se tak šéfové poslaneckých klubů.

9:53 - Lank řekl, že vedení policie podcenilo komunikaci jak uvnitř policie, tak i směrem k veřejnosti.

9:50 - „Olomoučtí žalobci se aktivisticky pustili do veřejného života v době vládní krize,“ prohlásil na závěr Blažek a odešel od řečnického pultíku. Slova se ujal místopředseda komise Martin Lank z Úsvitu.

9:48 - Závěrečnou zprávu komise na Twitteru komentoval šéf Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD). „Reorganizace nebyla nic, co o ní říkal Andrej Babiš,“ uvedl.

9:43 - Komise v usnesení, o kterém bude hlasovat Sněmovna, navrhla, aby vláda zvážila vhodný postih pro olomoucké vrchní státní zastupitelství. Blažek zmínil kárnou žalobu, kabinet by mohl vyhodnotit i další postihy, například personální.

9:34 - Podle komise je největší chyba na straně olomouckého vrchního státního zastupitelství. Blažek zmínil například prohlášení žalobce Pavla Komára, že pozvou policejního prezidenta Tomáše Tuhého na výslech nebo exšéfa ostravské expozitury Jiřího Komárka, který Tuhého obvinil z brutálního úniku informací, aniž by to měl ověřeno. „Nelze potvrdit, že se Tomáš Tuhý dopustil úniku informací,“ podotkl Blažek.

Předseda vyvšetřovací komise Pavel Blažek (ODS)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

9:26 - „Cílem reorganizace bylo získat přehled nad činností jednotlivých celků a vytvořit strukturu obdobnou jako v zahraničí, což lze považovat za legitimní,“ řekl Blažek

9:15 - Blažek řekl, že ze shromážděných materiálů nevyplývá, že sloučení útvarů proběhlo s cílem odstranit Roberta Šlachtu či omezit činnost útvarů nebo zabránit vyšetřování kauz. Šlachta z vedení protimafiánského útvaru odešel na konci loňského června právě kvůli tomu, že nesouhlasil s reformou.

9:10 - Šéf komise Pavel Blažek (ODS) začal předčítat závěrečnou zprávu. Poslancům řekl, že je rozdělena do několika částí.

Sněmovní komise se přes půl roku zabývala spornou reorganizací policie, která vyvolala hádky mezi koaličními ČSSD a ANO. Ve čtvrtek ráno předseda komise Pavel Blažek (ODS) ve Sněmovně přečetl závěrečnou zprávu. Z ní vyplývá, že sice reorganizace byla uspěchaná a nedostatečně vykomunikovaná, nicméně jejím smyslem nebylo odstranit z funkce tehdejšího šéfa protimafiánského útvaru Roberta Šlachtu ani zničení jeho Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.

Právo už před několika dny informovalo, že komise podá dvě trestní oznámení. Jedno se týká vyšetřovatele Generální inspekce bezpečnostní sborů (GIBS) Milana Vaculíka, druhé ředitele odboru hospodářské a finanční kriminality olomouckého vrchního státního zastupitelství Petra Šeredy.

Reorganizace protimafiiánského a protikorupčního útvaru vyvolala roztržku mezi koaličními ČSSD a ANO, kritizovali ji i někteří žalobci. Komise se zabývala podezřeními souvisejícími s postupem Policejního prezidia, policistů a žalobců.