Pro spolupráci s KDU-ČSL a SNK-ED podle Gazdíka hlasovalo 83 procent přítomných členů celostátního výboru Starostů a nezávislých. „Pevně věřím, že to je dobrý základ, který může konkurovat nejsilnějším hráčům,“ míní Gazdík.

Obává se například spolupráce hnutí ANO s komunisty nebo SPD Tomia Okamury. „V tom vidíme jakési ohrožení demokracie a my bychom se rádi pokusili něčemu takovému zabránit,“ řekl Gazdík. Doplnil, že jsou schopni dát do parlamentních voleb 17 až 20 miliónů korun.

Starostové chtějí, aby vznikla nová integrační strana. „Byl by to nový politický subjekt, který by vznikl a na své kandidátky by přizval další strany,“ přiblížil Gazdík.

Na to jim už prý kývla SNK-ED i regionální uskupení. „Čekáme, jak se k tomu vyjádří KDU-ČSL,“ dodal první místopředseda hnutí Vít Rakušan.

Lidovci se bojí o značku



Někteří členové KDU-ČSL, především ti z jižní Moravy, se však bojí o ztrátu své značky. Prosazovali by spíš variantu, aby se členové STAN a dalších uskupení objevili na lidovecké kandidátce.

Lidovci by měli spolupráci potvrdit v únoru. STAN bude definitivně rozhodovat na republikovém sněmu na konci března.