„Jde o tisícovky dat, která byla postupně stažena ze schránek ministra a náměstků. Včetně tajných informací,” citoval server zdroj obeznámený s případem.

Mluvčí resortu Michaela Lagronová napadení účtů serveru potvrdila. Uvedla však, že nemá informace o tom, že by došlo k vyzrazení utajovaných informací.

Na 13 hodin svolalo ministerstvo tiskovou konferenci, kde se k útoku vyjádří.

V kybernetické bezpečnosti jsme nezaspali, tvrdil Zaorálek



Zaorálek začátkem ledna v Otázkách Václava Moravce na České televizi uvedl, že ČR je kybernetická bezpečnost na vysoké úrovni.

„Jestli někdo v kybernetické bezpečnosti nezaspal, tak je to Česká republika, a to můžete slyšet i od takových expertů, jako jsou Izraelci. Je to taky i s pomoci ve spolupráci s nimi, ale snad je dobré to teda veřejně říci, že se někdy podceňujeme,” uvedl ministr.

Loni v únoru zveřejnil extremistický webu white-media e-maily ze soukromé schránky premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). [celá zpráva]

Předloni den před Vánoci hackeři také napadli Sobotkův twitterový účet a zaplnili ho rasistickými výroky. [celá zpráva]