„Skončil jsem v představenstvu Agrofertu ke konci loňského roku. Je to moje jednoduchá logická reakce na to, že pan Babiš nebude akcionářem Agrofertu,“ vysvětlil ve středu Novinkám Faltýnek.

„Pracuji polovinu svého profesního života pro pana Babiše a pro Agrofert, když pan Babiš nebude akcionářem, tak mi přijde logické, že bych tam neměl být. Proto jsem odešel a budu se věnovat společně s panem Babišem práci pro naše občany,“ dodal Faltýnek.

Je to reakce na rozhodnutí Sněmovny, která v lednu přehlasovala prezidentské veto u zákona o střetu zájmu. Podle zákona známého též jako „lex Babiš” nemohou členové vlády vlastnit firmy, které se chtějí ucházet o dotace nebo státní zakázky. Babiš již v minulosti uvedl, že převede svůj majetek do svěřenského fondu.

Návrat do vedení holdingu ovšem Faltýnek nevyloučil. Bylo by to ovšem pouze v případě, že by byl akcionářem Agrofertu opět Babiš. Ten v minulosti přiznal, že svěřenský fond může být dočasné řešení.

„Je to těžká otázka. Vzhledem k tomu, že jsem se podílel minimálně na budování té zemědělské části Agrofertu, tak mám samozřejmě vztah k této firmě i k panu Babišovi. Pokud bych byl požádán a bylo to v té situaci, o které hovoříte, tak samozřejmě ano,” sdělil k možnému návratu Faltýnek.

Faltýnek již v minulosti avizoval, že z vedení Agrofertu odejde v momentě, kdy Babiš již nebude akcionářem. Předseda hnutí ANO a ministr financí Babiš se musí vzdát holdingu do 9. února.