Nařízení o ochranném pásmu začne platit v pondělí, jakmile bude vyvěšeno na úřední desce krajského úřadu, řekl ředitel krajské veterinární správy Aleš Zatloukal.

„Kraj to dnes (rozhodnutí o zřízení ochranného pásma) určitě převzal, takže by to měl ihned vyvěsit na úřední desku a nařízení by mělo začít platit,” uvedl Zatloukal.

Podle něj v okolí Lověšic spadá do ochranného pásma šest obcí včetně Přerova. V desetikilometrovém pásmu dozoru je 52 obcí. Vedení veterinární správy se v pondělí v Přerově sejde se starosty obcí, kterých se preventivní opatření dotknou. „Bude jim vše vysvětleno,” řekl Zatloukal.

Ochranné a dozorové pásmo kolem ohniska epidemie Ochranné pásmo se zřizuje o poloměru tři kilometry, jeho centrem je ohnisko nákazy. Pásmo dozoru má poloměr deset kilometrů, jeho součástí je i ochranné pásmo. Obce v obou pásmech musejí provést soupis všech hospodářství s chovem drůbeže a zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby pro uhynulá zvířata. Chovatelé nesmějí chovat ptáky ve volném výběhu. V území kolem nálezu platí také zákaz přesunů drůbeže, vajec, podestýlky a krmiva, omezení vstupu lidí do drůbežáren, přes dezinfekční rohože je omezen i vjezd automobilů do areálů chovů. Opatření se dotýká i majitelů psů, kteří je musejí mít mimo obydlí vždy na vodítku.

Pracovníci veterinární správy utratili v sobotu v Lověšicích 433 slepic a 14 kachen, více než 60 slepic mezitím už uhynulo. Chovatel v Lověšicích oznámil v pátek postupné uhynutí drůbeže během dvou dnů. Vyšetření potvrdilo subtyp nemoci H5. Veterináři ihned začali chystat vybíjení chovu. Asistovali jim při tom hasiči.

Prokázaná ohniska ptačí chřipky

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

V Olomouci již dříve zjistili veterináři ptačí chřipku u uhynulé volně žijící labutě. Pokud jde ale o volně žijící ptactvo, ohnisko ani dozorové zóny se nevyhlašují.

V Česku je zatím devět ohnisek



Ptačí chřipka se v ČR objevila na začátku letošního roku zhruba po deseti letech. V Česku je v chovech zatím devět ohnisek, potvrzeny byly i úhyny u volně žijících ptáků, kromě Olomouce také v Praze, v Náchodě nebo v Hradci Králové. Čtyři ohniska jsou na jižní Moravě, jedno je ve Středočeském kraji a tři v jižních Čechách.

Chovatelé mohou dostat od státu za vybité kusy náhradu, musejí však o ni požádat do šesti týdnů od utracení zvířat. [celá zpráva]

Ptačí chřipka je rozšířena v mnoha evropských státech, včetně sousedního Slovenska. Tam ji veterináři od závěru loňského roku potvrdili v 19 případech. Virus typu H5N8 se snadno přenáší mezi ptáky, lidé se jím ale podle dosavadních poznatků nakazit nemohou.