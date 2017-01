Kampaň ČSSD by měli dělat lidé z týmu Hillary Clintonové

Nový volební manažer sociální demokracie Jan Birke vytáhl do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny těžký kalibr. Kampaň by mu měla vést agentura, která chystala prezidentskou kampaň Hillary Clintonové. Je to paradoxní, protože premiér Bohuslav Sobotka před časem řekl Právu, že nechce skončit jako Clintonová.