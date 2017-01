Znečištěný vzduch zkrátí život několika tisícům Čechů ročně

Znečištěný vzduch v Česku podle propočtů lékařů zkrátí život šesti až osmi tisícům lidí ročně. To je zhruba počet obyvatel menšího města, rok co rok. Vyplývá to ze Zpráv o stavu životního prostředí ČR, kde tento fakt ministerstvo životního prostředí (MŽP) s odkazem na poznatky Státního zdravotního ústavu (SZÚ) konstatuje opakovaně. Lékaři Akademie věd zvoní na poplach už dlouho.