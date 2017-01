Sám Babiš v dolní parlamentní komoře chyběl. Novinkám napsal, že zákon se změnil na frašku.

Jednání o lex Babiš jsme sledovali on-line.

17:00 - Řídící schůze Bartošek přerušil jednání o zákonu o střetu zájmů do středečních 9:00.

16:58 - Do sporu ANO a ČSSD se vmísil místopředseda Sněmovny Petr Gazdík (STAN). „Kluci, nejste náhodou v koalici? Nemáte tady náhodou spolupracovat?” podotkl se smíchem.

16:57 - Sklenák se ohradil s tím, že pro ČSSD jsou zákony, které jsou zařazeny na středu, důležité. „Pokud k tomu hnutí ANO přistupuje tak, že zítra zaplníme celé dopoledne zákonem o střetu zájmů, tak to svědčí spíše o obstrukcích než o chuti projednávat zákony,” uvedl.

16:55 - Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek se rozčílil kvůli rozhodnutí Sněmovny přerušit lex Babiš do středečního rána. „Zítra se má schvalovat zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o nemocenském pojištění, daňový balíček - nechtěli jsme náhodou slevy na děti? A zase nic. Jenom abychom byli fér, až budeme zdůvodňovat, co jsou naše priority,” konstatoval.

16:52 - Poslanci se Sklenákovým návrhem souhlasili. Pro bylo 112 zákonodárců, proti 34.

16:51 - Předseda poslanců ČSSD Roman Sklenák navrhl přerušit jednání o zákonu o střetu zájmů na středeční ráno.

16:47 - Mluvit začal šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Zákon je podle něj ve veřejném zájmu potřeba.

16:37 - Vypadá to, že Sněmovna se možná během úterý vůbec k hlasování o lex Babiš nedostane. „Tak jak se to zatím vyvíjí, tak je to reálně ohroženo,” sdělil Novinkám řídící schůze Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Poslanci mají totiž na 17:00 pevně zařazený bod - Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD. Sněmovna by se ke střetu zájmu mohla vrátit, až skončí bod k OKD. Poslanci si však neodhlasovali jednání po 19 hodině.

Šéfové poslanců ČSSD Roman Sklenák (vlevo) a ANO Jaroslav Faltýnek na jednání Sněmovny

FOTO: Petr Hloušek, Právo

16:21 - Proti Vondráčkovi se vymezil Chvojka. „Radku, na jednání ústavně-právního výboru jsi neřekl ani slovo,” vytkl mu. Hnutí ANO za celých devět měsíců, kdy se zákon projednával, nevzneslo podle něj jedinou relevantní námitku či návrh, který by byl racionální.

16:15 - Vondráček vyzval k vypracování nového zákona. „Pojďme to řešit na dalších 20 let a ne přijímat zákony na jednoho člověka,” apeloval na své kolegy v dolní komoře.

16:08 - Podle Vondráčka vůbec nemusela být uzavřena koaliční smlouva, když je Andrej Babiš takový problém. „Jestliže panu premiérovi vadí vlastnictví médií, mohl tomu zabránit tím, že by si Andreje Babiše nevybral za člena vlády, nebo že by ho odvolal,” prohlásil Vondráček. Zákon o střetu zájmů považuje za pokus o ovlivnění volební soutěže.

16:00 - Poslanec Radek Vondráček podotkl, že nechápe, že politické strany mohou vlastnit média. „Strana může vlastnit média, ale její předseda ne?” podivil se. S nadsázkou navrhl, že stát by měl v tom případě všechna média vyvlastnit.

15:53 - Před poslance předstoupil Ivan Pilný (ANO). Zákon o střet zájmů podle něj původně nebyl proti ministru financí Andreji Babišovi, v lex Babiš ho prý změnili poslanecké návrhy. „Všichni proti ANO a všichni proti Babišovi,“ podotkl. Svého šéfa hájil s tím, že voliči, kteří Babiše do Poslanecké sněmovny zvolili, věděli, co je to za člověka. „Právě proto ho možná zvolili,“ řekl Pilný.

15:47 - Vystoupil ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD), který předložil pozměňovací návrh ohledně vlastnictví médií. Prohlásil, že nesouhlasí s argumentací Zemana, že norma o střetu zájmů někomu upírá práva. „Práva totiž upírá každý zákon. Například zákon také stanoví, že musíte jet v obci 50 kilometrů za hodinu,” uvedl.

15:39 - Karel Fiedler (nezařazený) na plénu prohlásil, že není správné šít zákony proti jedné osobě. „Nejsem členem fanklubu pana Babiše, Ale je správné, aby to začalo platit až od nového volebního období,“ konstatoval.

15:31 - K řečnickému pultíku přistoupil Votava. Rozčílil se, že Faltýnek nemá co moralizovat. Babiš měl podle Votavy převést někam svůj majetek rovnou při vstupu do politiky.

15:29 - Faltýnek domluvil po půl hodině. „Nebyla to obstrukce, máme dost času,” řekl na plénu. Zároveň kritizoval, že někteří poslanci převedli své firmy na členy rodiny, zmínil například šéfa rozpočtového výboru Václava Votavu z ČSSD.

15:19 - Lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka sdílel na Twitteru fotografii, která si utahuje z prezidentova veta pro ministra financí Andreje Babiše.

15:16 - Stále mluví Faltýnek. Snaží se poslance přesvědčit, aby Zemanovo veto nepřehlasovali.

14:58 - Slovo si vzal šéf poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek. „Vím, že většina z vás je připravena přehlasovat veto prezidenta a zákon ušitý na pana Babiše schválit,” řekl. Vzápětí citoval slova premiéra Sobotky z loňského roku o tom, že zákon bude platit až pro novou vládu. „O pár měsíců později pan premiér bojuje za to, aby zákonodárci přehlasovali veto prezidenta a zákon už mohl platit pro stávající ministry,“ vytýkal Faltýnek.

14:52 - Babiš jednání poslanců o střetu nepřihlíží. Je na konferenci EET v Čestlicích. „Zákon o střetu zájmů se změnil na frašku lex Babiš. Jsem přesvědčen, že zákon je protiústavní a je namířen jen proti mně,” napsal Novinkám. Jedná se podle něj o společný cíl předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska a premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) vyštvat ho z politiky.

14:50 - Sněmovna začala jednat o zákoně o střetu zájmů.

Antibabiš by měl Sněmovnou projít. Jeho podporu deklarovala ČSSD, lidovci i opoziční TOP 09, ODS a KSČM.

Zákon stanoví, že firmy, ve kterých má člen vlády 25 a více procent, nemají nárok na státní dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky. Pokud by chtěl sedět Babiš i v příští vládě, bude se muset zbavit svých médií z vydavatelství Mafra. Pod holding ministra financí spadají například deník MF Dnes, Lidové noviny, Metro, časopis 5 plus 2, televize Óčko a rádio Impuls.

Video

Andrej Babiš o Agrofertu. Video z 23. prosince 2016

Babiš už dříve Novinkám řekl, že se svých firem zbaví. Chce je převést do svěřenského fondu. Jeho majetek by spravoval správce, kterého si sám vybere. Jak Novinky zjistily, pokud bude Babiš chtít, nemusí přijít o zisky z podnikání. [celá zpráva]