Co s přebytkem? Koaliční rada bude řešit, jak naloží s více než 60 miliardami

Koaliční rada bude na pondělním večerním jednání řešit, jak naložit s rozpočtovým přebytkem. Každá strana má přitom jiné představy. Zatímco premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) by rád částku převedl na důchodový účet nebo vyrovnal plánovaný rozpočtový schodek, KDU-ČSL by chtěla část peněz investovat. Šéf hnutí a ministr financí Andrej Babiš by zase rád z peněz umořil část státního dluhu.