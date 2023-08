Tři běžné ranní rituály, které škodí kůži

Šálek kávy po ránu před odchodem do práce je pro mnoho lidí běžnou rutinou. Pokud je káva bez jakýchkoli přísad – jako je cukr nebo mléko – může být zdraví prospěšná. To ale rozhodně neplatí o variantách typu latté nebo capuccino.

Na stav a kvalitu pokožky má ovšem vliv i něco tak běžného jako dojíždění do práce. Čím delší doba a více přestupování, tím větší hladina stresu, který pokožce rovněž neprospívá. Ovšem lépe na tom nejsou ani ti, kteří mají práci v docházkové vzdálenosti. Jak totiž upozorňuje Sommereuxová, málokdo myslí na to, že i malá chvíle, kdy jsme vystaveni slunečnímu záření během docházky do práce, může mít na pokožku neblahý vliv – o to víc, že po ránu málokdo používá přípravky s dostatečnými UV faktory.