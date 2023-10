Technika, která vám může pomoci znovu usnout uprostřed noci

Probuzení uprostřed noci, kdy člověk nemůže znovu usnout, se nejčastěji děje z následujících důvodů:

nadšení z dalšího dne, kdy nelze přestat myslet na vše, co přijde;

úzkost a strach z událostí z následujícího dne, kdy dotyčný projde kompletní seznam všeho, co bude muset udělat;

hádka s partnerem;

sporná situace v práci.

Ať už se to ale děje z jakéhokoliv důvodu, společným jmenovatelem každého z těchto scénářů je hybnost myšlení.

Co všechno ovlivňují mozkové vlny

Mozkové vlny jsou součástí elektromagnetického pole, které vzniká kolem mozku díky elektrické aktivitě neuronů. Přístroj EEG dokáže rozlišit mnoho různých vln, přičemž nejčastěji je zmiňováno pět z nich – alfa, beta, gama, delta a theta. Během našeho života jsou aktivní všechny, jedna však bývá v závislosti na okolnostech a psychickém rozpoložení dominantnější.

Jste-li v bdělém stavu, soustředění mysli umožňuje zaměřit se na jeden úkol a dohlédnout na jeho dokončení. Mysl pak během soustředění filtruje všechny zvuky, rozptýlení, emoce či problémy, které nesouvisí s výsledkem, jehož se snažíte dosáhnout. Neurovědci v této souvislosti hovoří o beta mozkových vlnách.

Mysl během těchto vln aktivně zpracovává informace jak z vnějšího okolí, tak z našich myšlenek a emocí. Vedlejším produktem těchto vln je pak logické a kritické myšlení.

Nižší frekvence beta vln se vyskytuje při pocitu únavy nebo ospalosti. Čím vyšší ale frekvence beta vln je, tím můžeme být i víc podráždění a může nás začít ovládat zlost, nervozita nebo strach. I z tohoto důvodu jsou považovány právě beta vlny za nepřátele usínání.

Během alfa vln už mozek není fixován na jeden konkrétní problém či objekt, a pozornost je tak rozptýlenější. V tomto stavu můžete fungovat na autopilota, kdy se ocitnete ve stavu částečného vědomého uvědomění, ve kterém ztrácíte přehled o tom, co se děje, a snadněji se tak dostanete do hlubšího stavu uvolnění.

Duševní pohoda, kterou alfa vlny vyvolávají, zlepšuje kvalitu spánku, učení, zvyšuje produktivitu, a dokonce zlepšuje i naši imunitu. Pokud se probudíte uprostřed noci a nebudete moci znovu usnout, řešením může být naučit se upadnout do alfa vlny.

Během theta vlny dochází k nesoustředěnému myšlení, kdy je vědomá mysl odpojena a člověk vstupuje do stavu hluboké relaxace. Můžete si být sice částečně vědomi svého okolí, ale pouze jako pozorovatel, nikoli účastník. Pokud jste někdy zažili, že jste napůl bdělí, pak jste se ocitli právě v této mozkové vlně.

Delta vlny dosáhnete během kvalitního nočního spánku, meditace či v bezvědomí. Je charakterizován úplným odpojením od činnosti vědomé mysli, při kterém dochází k hloubkové regeneraci organismu.

Posledním známým typem mozkových vln jsou tzv. gama vlny, které jsou dominantní při plnění nějakého náročného úkolu. Tyto vlny hrají důležitou roli při učení a pamatování si. Spánku jako takového se tedy netýkají.

Jak využít mozkové vlny k opětovnému usnutí?

Zpomalte své myšlenky

Umění opětovného usnutí spočívá v naučení se zpomalení dynamiky myšlenek. Pokud byste se podívali krok za krokem na sestupnou spirálu negativního myšlení, viděli byste, že nic z toho nepřišlo z čistého nebe. Jen velmi vzácně lze přejít ze stavu trvalého uspokojení a pohody do stavu vzteku.

Momentum je kořenem všeho, co zažíváte, ať už mluvíte o nepříjemné sestupné spirále, nebo o rozjaření, které cítíte, když jste ve varu. Oba scénáře přitom uvede do pohybu jen jedna myšlenka. Původní myšlenka přitom spouští další a každá následující přitom nabírá na rychlosti. Pokud zůstanete v tomto stavu příliš dlouho, hybnost myšlenek se dostane mimo vaši kontrolu.

To vysvětluje i to, proč v den, kdy jste se pohádali s partnerem, si při cestě ze dveří ukopnete palec u nohy nebo se při cestě autem setkáte s bezohlednými řidiči. Za vším totiž stojí hybnost myšlenek.

Kvůli hybnosti myšlenek myslíte častěji na konkrétní věc, např. proč nemůžu usnout, což způsobí, že místo usnutí tato myšlenka nabírá na síle a vy jednoduše neusnete. Problém se navíc může stupňovat a vy se už nebudete trápit, proč nemůžete usnout, ale začnete řešit, proč se vám to děje, co je s vámi špatně či jak to v tomhle stavu zítra zvládnete.

Jedna myšlenka tak vede k další. Místo hluboké, klidné delta vlny, po které toužíte, zůstanete uvězněni v rychlé aktivitě beta vlny.

Jak tedy zpomalit sled nechtěných myšlenek?

Před spaním se zbavte rušivých věcí

Hodinu nebo dvě před spaním se snažte odpoutat od činností, které vyžadují hodně přemýšlení nebo soustředění. Místo toho se zaměřte na relaxační aktivity, abyste své mysli umožnili uvolnit se a snadněji se dostat do stavu alfa vlny.

Pokud si v posteli čtete nebo sledujete televizi, pak se vždy zaměřte na knihu či film, který vás uklidní. Klidně si zapněte ventilátor, čističku vzduchu, zvlhčovač vzduchu apod., jejichž hučení vám též usnadní přechod do stavu alfa vlny.

Dnes existují i aplikace, které vám též umožní poslouchat okolní zvuky či navodit jiný bílý šum, který vám usnadní usínání.

Nerozptylujte se myšlenkami, když se probudíte

Pokud se probudíte uprostřed noci, snažte se udržet svou mysl nesoustředěnou a v neutralitě alfa vln.

Místo toho, abyste se soustředili např. na to, kolik je hodin a kolik času vám zbývá, než zazvoní budík, snažte se soustředit na cokoliv, co vám dělá dobře, třeba na pohodlí postele, měkkost polštáře, příjemné doteky peřiny apod.

Jakmile si uvědomíte, že se vaše mysl začíná zapojovat, pak se snažte okamžitě přesměrovat negativní hybnou sílu kamkoliv jinam než na přemýšlení o lidech, místech, minulosti či nadcházejících událostech. Snažte se dostat do stavu pohodlí.

Pokud tedy začnete přemýšlet o náročném projektu, který vás čeká zítra, nebo o problémech s partnerem, které řešíte v poslední době, řekněte si: „Na to můžu myslet později. Teď není čas. Neexistuje nic, co by to pomohlo vyřešit teď hned. Když si dovolím odpočívat, vše budu zvládat lépe, až na to přijde vhodný čas.“

Bude-li myšlenka, která vás napadne, důležitá, mějte u postele sešit a tužku, abyste si ji mohli případně zapsat. A následně se opět snažte dostat do stavu alfa vlny.

Vyhýbejte se negativitě

Pokud po vyzkoušení všech výše uvedených věcí stále nebudete spát, snažte se využít tento čas k pozitivní sebemluvě a patřičné dávce sebelásky.

Řekněte si něco ve stylu: „Dělám to nejlepší, co umím. V minulosti jsem měl taky problémy, které se samy vyřešily. Pro každý problém existuje řešení. V mém životě je tolik skvělých věcí a jsem za to náležitě vděčný, apod.“

Vděčnost a uznání vytváří vnitřní atmosféru, která také napomáhá spánku, a to v úplně každém okamžiku.

Samozřejmě, každý z nás je jiný, a tudíž na každého bude fungovat něco jiného, takže zatímco se někdo zklidní v okamžiku, kdy začne myslet na svého domácího mazlíčka, jiný vzpomene-li si na hezký zážitek či okamžik.

Naučit se rozostřit svou mysl je postupný proces a to, jak vám to půjde rychle, bude záležet na procvičování, stejně jako je tomu u jiných věcí.