Tajemství dlouhého života očima vědy

Je to, co se chystáte někomu říct, skutečně pravda? Je to nezbytné? Je to laskavé? Nespoléhejte příliš na sociální média, tvrzení na nich mohou být zkreslená. Pokud se chcete k čemukoli vyjádřit, vždy si nejdříve zjistěte fakta a buďte si jistí tím, co chcete sdělit. A hlavně hned neodsuzujte.