KVÍZ: Vyznáte se v řeči dnešních náctiletých?

Také máte občas pocit, že byste při komunikaci s náctiletými potřebovali tlumočníka? Pak vězte, že v tom nejste sami. Řeč dospívajících se mění s každou generací, tudíž to, co bylo in ještě před pěti lety, je dnes často považováno za standard a občas i za archaismy. Prověřte si s námi, jak rozumíte současné generaci dospívajících.

Foto: Profimedia.cz Řeč dnešních náctiletých je pro mnohé dospělé velká neznámá

Článek Dnešní jazyk náctiletých je ve velkém ovlivněn sociálními sítěmi, ale i některými oblíbenými online hrami. Jejich slovník často tvoří anglicismy, občas propojené s češtinou. To všechno doplňují zcela unikátní české novotvary, při odhalování jejich významu je tak občas zapotřebí pořádná dávka představivosti. Stále in jsou také nejrůznější zkratky. Zatímco ještě nedávno byly hitem zejména ty utvořené z anglických slovíček a frází, dnes přibývá i zkratek českých slov a krátkých vět. Věříme, že vás náš kvíz pobaví a zároveň o nějaká slovíčka obohatí. 1. Co znamená, když někdo krašuje nebo má na někoho crush? Když chce někdo někoho obejmout, pomazlit se. Když se někdo někomu líbí. Když se někdo někam vnutí. Když někdo někoho zmlátí. 2. Když vám někdo řekne: „Nedáme si nějakou chálku?“ Co tím má na mysli? Že má hlad a dal by si něco dobrého. Že by si rád zakouřil. Že by si rád zdříml a nabral energii. Že by si dal sklenku něčeho dobrého (alkoholu). 3. Co znamená „vykousnout se“? Opít se do němoty neboli mít okno. Přijít o panenství. Udělat druhému cucflek. Líbat se s někým. 4. Když vám někdo řekne: „Jdeme felit“, má na mysli... Jdeme posedět s přáteli, popít, pobavit se. Jdeme k někomu domů na mejdan. Bezúčelně se poflakovat. Jdeme zahulit (dát si jointa). 5. Co znamená, když je někdo random či se děje něco random? Že je dotyčný divný či situace je divná, zvláštní. Jde o vyjádření náhodné známosti. Že je dotyčný trapný či situace trapná. Že je dotyčný děsně nudný či situace nudná. 6. Chábr je... Sociálně slabší jedinec. Frajer nebo také hodně in člověk. Kamarád či přítel. Blázen či člověk, kterému se nedá věřit. 7. Když někdo flexí... Tak se vymlouvá a lže. Tak se vytahuje a chlubí. Tak se ulejvá. Tak se baví a nezkazí žádnou zábavu. 8. Když je něco mega najetý... Tak je to hodně opotřebované. Tak to vůbec za nic nestojí. Tak je to extrémně špatné. Tak je to extrémně dobré. 9. Když vám někdo řekne nekéruj, má na mysli ... Nepruď, nenavážej se. Přestaň, nedělej to . Nelži, nikdo ti to nevěří. Přestaň si vymýšlet. 10. „Zandat to“ znamená? Že si to uložíte do paměti. Že jste to prošvihli. Že se to povedlo. Že na to kašlete. Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.