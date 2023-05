Rakovinou prsu onemocněla ve 23 letech, léčba se neobešla bez komplikací, dnes nabádá k prevenci

Studovala vysokou školu, aktivně sportovala a měla spoustu pracovních i cestovatelských plánů. Když se jí pak při tréninku udělalo špatně a začalo ji bolet levé prso, vůbec ji nenapadlo, že by mohlo jít o vážnou nemoc. Vždyť tehdy bylo Nikole z Příbramska teprve 23 let. O to větší šok prožila při sdělení výsledků biopsie.

Foto: archiv Nikol Nikol krátce po léčbě.