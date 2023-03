Bulku v prsu si nahmatala den před pětatřicátými narozeninami. Nádor byl velmi agresivní

Nádor paní Hana poprvé nahmatala velkou náhodou, když ležela večer v posteli a bezděčně si položila ruce na hrudník. „Najednou jsem ucítila, že mám v prsu něco tvrdého. Nevím proč, ale hned mi bylo jasné, že to bude nádor,“ vzpomíná paní Hana, která do té doby přitom neměla žádné jiné příznaky nemoci, jen se cítila poslední tři měsíce hodně unavená.

Hned ráno tak volala svému gynekologovi, který jí doporučil mamologickou poradnu, do níž šla za čtyři dny na vyšetření. Lékařka ji prohlédla, zhodnotila, že nález v prsu je podezřelý, a poslala ji na ultrazvuk.

S nálezem se vrátila do mamologické poradny. Tam se dostala rovnou k onkologovi a absolvovala mamograf a biopsii. Ta potvrdila zhoubný nádor prsu, navíc tzv. triple negativní, který je agresivní a rychle roste.

Když se dozvěděla diagnózu a to, že je nádor léčitelný, svým způsobem se jí ulevilo. Onkolog jí tehdy podrobně vysvětlil, co je nádor zač a co ji následující čas čeká. Sama si pak ještě dohledala spoustu dalších informací o nemoci.