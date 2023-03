Imunoterapie bude nově pomáhat ženám s agresivní rakovinou prsu

Na nádor se tak podle ní často přijde pozdě, ve stadiu, kdy už metastázuje. „Ženy s tímto typem nádoru jsou v době diagnózy v průměru o 10 let mladší než ty, které mají jiný typ karcinomu prsu. Až 20 % z nich je mladších 40 let. S tím, že by v takto mladém věku mohly onemocnět rakovinou, vůbec nepočítají. Nádor je agresivní, u 45 % žen metastázuje do tří let,“ vysvětluje Katarína Petráková.