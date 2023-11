Proč se nám s věkem zvětšují uši

„Stejně jako ostatní tkáně obličeje, jako jsou tváře a čelisti, mají i uši tendenci se natahovat. Co se ve skutečnosti mění, je měkká tkáň, jako je chrupavka vnějšího ucha nebo boltce a lalůček a ušní lalůček,“ říká Nina Shapirová, dětská ušní, nosní a krční specialistka na Westside Head and Neck v Los Angeles a emeritní profesorka na UCLA pro Huffpost .

Steven Picciano, vlasový stylista si všiml mírného rozdílu ve způsobu, jakým muži a ženy tento problém řeší. „Během mnoha let, co jsem za křeslem, mužští klienti jen zřídka vyjadřovali obavy o velikost svých uší,“ uvedl a dodal: „Klientky jsou méně sebevědomé. Souvisí to i se stereotypem, že starší ženy by měly nosit kratší vlasy, které uši odhalují.“