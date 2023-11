Proč je dobré zařazovat ořechy do jídelníčku každý den

Opečené pekanové ořechy do salátu místo krutonů. Nasekané vlašské do směsi na palačinky, arašídové máslo jako doplněk k zeleninové svačince. To jsou jen některé z tipů, jak ořechy využít, a dopřát tak něco navíc svému zdraví a zároveň obohatit jídelníček o nové chutě.