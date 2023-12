Posilte svou vnitřní baterii aneb Jak mít více energie

„Stres má obrovský dopad na vaši fyzickou pohodu. Pokud pociťujete zvýšenou hladinu stresu, může to vyvolat nižší hladinu energie,“ říká lékařka Nina Vasanová pro Huffington Post s tím, že je zásadní najít způsoby, jak začlenit meditaci nebo mindfulness do svého každodenního života, a to i na pouhých pět minut každý den.

Odborníci také poukazují na to, že identifikace dovedností pro zvládání stresu, které pro vás fungují – jako je psaní deníku nebo čtení něčeho, co vám přináší radost –, může pomoci se sklíčeností a vyvolat příliv energie.

„Pokud během dne konzumujete velké množství nápojů s kofeinem, pravděpodobně to naruší váš spánkový režim. To pak může ovlivnit vaši energetickou hladinu,“ upozorňuje profesor Alfred Tallia.

„Důležité je nastavit si spánkovou rutinu. Pokud věci opakujeme dostatečně často, mozek a tělo si na to zvyknou a synchronizují hormonální a neurochemické procesy v očekávání dané události – a to včetně spánku. Podpořte ho procházkami na denním světle, což pomáhá regulovat cirkadiánní rytmus. Večer naopak omezte používání technologických zařízení,“ radí Steve Magness, výkonnostní kouč a knižní autor.

Dehydratace je častou příčinou nedostatku energie. „Naše červené krvinky přenášejí kyslík. V ideálním případě baculaté a kulaté červené krvinky umožňují plnou kapacitu přenosu kyslíku. Když jsme ale dehydrovaní, krev se scvrkne, a tím se sníží kapacita buňky nést plnou zátěž kyslíku. Nízká hladina kyslíku se pak projevuje únavou, podrážděností a neklidem,“ vysvětluje Raelene Brooksová, děkanka College of Nursing na University of Phoenix, a poukazuje na knihu předního odborníka na výživu Fredericka J. Stareho z roku 1974, ve které se uvádělo: „Kolik toho denně vypít? To je obvykle dobře regulováno různými fyziologickými mechanismy. U průměrného dospělého člověka se pohybuje hodnota kolem šesti až osmi sklenic za 24 hodin – a to ve formě kávy, čaje, mléka, nealkoholických nápojů atd. Ovoce a zelenina jsou také dobrým zdrojem vody.“