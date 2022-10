Pohled upřený do blízka si vybírá svou daň, přibývá krátkozrakých lidí

„Původně jsme byli ale sběrači, později lovci. Čili náš zrak byl stěžejní od metru dále, při lovení to bylo od 5 metrů dále. Na to jsme byli jako lidé ‚konstruováni‘, ale teď žijeme úplně jinak,“ vysvětluje primářka Oční kliniky NeoVize Lucie Valešová, co vede k nárůstu krátkozrakosti i v našich končinách.

Oční vada, při které se při pohledu do dálky paprsky světla sbíhají už před sítnicí, a na sítnici tak nevzniká ostrý obraz. Projevuje se neostrým viděním do dálky. Koriguje se brýlemi, kontaktními čočkami nebo chirurgickým zákrokem. Ten se provádí buď laserem, nebo implantací nitrooční čočky.

Kancelářské povolání tak patří k rizikovým faktorům, které mohou negativně ovlivňovat náš zrak. Namáhání očního zaostřovacího svalu oftalmoložka přirovnává k situaci, kdy bychom například celý den dělali dřepy –⁠ pak by nás také pořádně bolely nohy. A podobně to platí i v případě přetěžovaných očí…

Krátkozrakost se může objevit i v těhotenství. „Během těhotenství a kojení dochází k velkým hormonálním změnám, které mají mimo jiné za následek i zadržování tekutin v organismu. Ty se poté mohou hromadit například v rohovce nebo oční čočce. To se pak může projevit dioptrickou vadou či její změnou. Potíže se objevují u každé šesté budoucí maminky a téměř vždy se vrátí do původního stavu do roku po porodu, respektive do dvou měsíců od ukončení kojení. Jen asi u 10 procent žen většinou s vyšší oční vadou mohou dioptrické změny přetrvat,“ upozorňuje Pavel Stodůlka z očních klinik Gemini.