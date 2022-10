Paralen ve formě čípků obsahuje nesprávné údaje, SÚKL ho stahuje

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) stahuje lék Paralen 500MG SUP 5 ve formě čípků. Obal léčiva obsahuje nesprávné informace o síle účinné látky. Uvedla to v pondělí mluvčí SÚKL Klára Brunclíková. Pacienti, kteří mají doma šarži CLB01205, by podle doporučení měli léčivo vrátit do lékárny. Dostanou jiné, nebo jim lékárník vrátí peníze.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto