Osamělý život má na zdraví stejně negativní vliv jako kouření

„Víme, že osamělost je vcelku běžný pocit, který zažívá mnoho lidí. Je to něco jako hlad nebo žízeň. Je to pocit, který k nám tělo vysílá, když chybí něco, co potřebujeme k přežití,“ říká pro agenturu AP šéf amerického federálního úřadu pro veřejné zdraví Vivek Murthy.