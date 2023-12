Ochranný štít proti zimě aneb Jak se vyhnout virům nejen před Vánoci

Jednoduchý způsob, jak posílit zdraví, je přejít při slazení od cukru k medu. A to dokonce, i když jste milovníci kávy. Milan Špaček, celostní včelař a medový someliér z Medokomerc, radí vyzkoušet:

„Espresso, překapávanou nebo tureckou kávu oslaďte květovým medem. Pastovaný si hezky rozumí s cappuccinem, já osobně si dávám dvě lžičky do latté.“

Rýma je nezvaný host, s nímž nikdo nechce strávit ani minutu. Alena Thomas, autorka knížek Děláme si to doma sami, nabízí své tipy na rychlé uzdravení: „Dvě lžíce medu smíchám se lžičkou mleté skořice a šťávou z půlky citronu a užívám jednu lžičku ráno a večer.

Třetí možností je inhalace, kdy do vařící vody kápnete pět kapek éterického oleje levandule a pět eukalyptu.

Bylinkářka Radka Svatošová celý rok nachází v přírodě cenné dary. Na začátku prosince sbírá jmelí bílé, ale jen listy a větvičky. Harmonizuje krevní tlak a zklidňuje nadměrné bušení srdce. „Při zpracování by jmelí nemělo projít tepelnou úpravou, proto jej pouze maceruji ve studené vodě nebo užívám podrcené na prášek.“

Při louskání vlašských ořechů do cukroví bylinkářka zásadně nevyhazuje skořápky, nýbrž z nich připravuje čaj na prohřátí a proti kašli: „Dvě hrsti skořápek bez tmavých skvrn propláchnu v cedníku a nechám je namočené do druhého dne. Poté je vařím s půl litru vody tak dlouho, až čaj získá krásnou zlatohnědou barvu, zpravidla to trvá kolem 15 minut. Nechám čaj zchladnout a dochutím medem.“