Jak přežít zimu ve zdraví a bez antibiotik podle bylinkářky z Beskyd

„Zcela jistě mi v tom pomáhá i bylinková a fermentovaná strava. Navíc je moc důležité vnímání ročního období. Příroda nás vede, ukazuje, co jíst a co pít, jak se chovat. Je fajn jí naslouchat. V zimě je nejen důležitá strava, ale zároveň i psychika, protože sluníčka je méně. Proto je potřeba krom jídla, které nás zahřeje a ochrání mikrofloru střev, udržovat i psychickou očistu. Dělat si radost vycházkami, vylučovat endorfiny, ale zároveň odpočívat,“ vysvětluje svůj postoj Huňková, která je i milovnicí vaření z divokého kvítí.

„Pamatuji si, jak moje maminka každoročně nakládala zelí, jak uchovávala v soli kořenovou zeleninu, česnek, jak nakládala okurky. To vše bylo součástí domova a nikdo nad tím nepřemýšlel. Prostě se jen uchovala úroda tak, aby co nejdéle vydržela. Já se vlastně snažím o to samé. Uchovávám poklady tak, aby co nejdéle vydržely a aby byly tělu tímto prospěšné,“ vysvětlovala žena, která ráda píše pohádky pro děti a maluje.