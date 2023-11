Nic takového jako dobré nebo špatné potraviny neexistuje, vysvětluje dietoložka

Zásadním nešvarem spojeným s vyřazováním určitých potravin je následné přejídání. Dietoložka proto radí zahrnout do jídelníčku vše, po čem toužíte, byť v omezeném množství, protože jen tak se vyhnete nejen špatnému stravování, ale i následnému přejídání nebo „zajídání“ stresu.

„Každý z nás má individuální chemii, kulturní a genetickou výbavu, což znamená, že reagujeme na určité potraviny odlišně – některé věci jednoduše budeme přirozeně jíst, jiné nikoli. Už proto nejsou obecně stanovené dobré či špatné potraviny,“ doplňuje dietoložka Kathleen Lopezová z New Hampshiru.

A co víc, po ukončení osmiměsíční studie pokračovali v hubnutí dál, na rozdíl od řady těch, kteří si dezerty odpírali. Podle odborníků za tím stojí fakt, že jeden větší „nezdravý pamlsek“ uspokojil jejich chutě, tudíž dobrovolníci později během dne svačili méně nezdravě.

Moralizování potravin s sebou podle odborníků nese i vážná rizika pro duševní zdraví a je to hlavní rizikový faktor poruch příjmu potravy. „Pokud si dáte něco, co považujete za špatné, a pak se za to odsuzujete, škodíte tím svému zdraví víc než samotné jídlo, které jste snědli. Tlačit na sebe ohledně zdravého stravování je nejen nepraktické, ale téměř i nereálné,“ dodává Cadoganová.