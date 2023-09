Návyk, který může pomoci snížit riziko demence u starších dospělých

Demence je neurodegenerativní onemocnění spojené s postupnou ztrátou kognitivních funkcí, včetně paměti, pozornosti, schopnosti řešit problémy a komunikovat. To má devastující dopad nejen na jednotlivce, ale také na jejich rodiny a pečovatele. Ztráta nezávislosti a kvality života jsou častými důsledky demence.

Nový výzkum publikovaný v časopise Frontiers in Aging Neuroscience naznačuje, že lidé, kteří se účastnili kurzů vzdělávání dospělých, měli o 19 % nižší riziko rozvoje demence do pěti let ve srovnání s lidmi, kteří se kurzů nezúčastnili. Účastníci sami uvedli, že navštěvovali kurzy vzdělávání dospělých, ale frekvence nebo typ kurzu nebyly uvedeny.