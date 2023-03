Propadla digitální kresbě zvířat, o její obrázky mají zájem i ve světě

Nejnáročnější na tvorbě je podle ní zvyknutí si na displej, jelikož se to od papíru výrazně liší. „Necítíte tahy ani tlak. Je to rozdíl než kreslit tužkou na papír. Důležité je umět pracovat i s vrstvami. Trvalo mi, než jsem si na vše zvykla, ale už je to můj denní chleba. Má to i výhody, třeba tlačítko zpět, kdykoliv se vrátíte o krok zpátky,“ popisovala dívka s tím, že jedna kresba jí trvá kolem pěti hodin.