Jak finanční stres ovlivňuje lidské zdraví

I když trocha stresu může být pro lidský organismus prospěšná, protože nás motivuje k akci a udržuje nás v bezpečí, z dlouhodobého hlediska škodí. A co se týče financí a zdražování, nejspíš ještě nějakou dobu tento typ stresu škodit bude.

Aby se vaše zdraví vrátilo pokud možno co nejdříve do správných kolejí, je třeba řešit příznaky stresu i jeho příčiny, přičemž prvním krokem je informovanost.

„Je životně důležité věnovat pozornost svému tělu a všímat si, kdy a jak pociťujete dopady stresu. Špatně spíte? Nejste schopní dodělat jakýkoli úkol? Straníte se ostatních? To všechno nelze přehlížet,“ nabádá Gottsová.

Důležitá je rovněž vyvážená strava, stejně jako nebát se vyhledat pomoc, pokud jde do tuhého. „Pokud se obáváte o své fyzické či duševní zdraví, kontaktujte svého praktického lékaře nebo terapeuta.“

Co se týče financí, mají lidé tendenci často tzv. „strkat hlavu do písku“ a čekat, až se věc nějak vyřeší. Jak ale uvádí Coombs, z hlediska financí je vždy prospěšnější jednat než prokrastinovat. A to s čistou hlavou.