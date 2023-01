Lež, která má podle odborníků mnohdy horší následky než nevěra

„Pokud opravdu chcete věci napravit, musíte udělat změny. Jestli se totiž budete chovat i po odhalení stejně jako dřív, ničeho nedocílíte. Změňte proto způsob, jakým jste nakládali s penězi. Pokud měl jen jeden z vás vždy o všem přehled, a druhý nic neřešil, změňte to. Pokud je problémem přílišné utrácení, odstraňte všechna možná pokušení. Sedněte si společně a proberte detailně, co je třeba změnit. Pokud opravdu budete mít touhu si něco nepotřebného koupit, zkuste se vzájemně domlouvat a v klidu argumentovat, zda je to opravdu nutné,“ uvádí Bethany Palmerová.

Zjistěte, co všechno vedlo k tomu, že jste před odhalením problému o společných financích nekomunikovali. Nejde o to hned zavést jen jeden společný účet, můžete jich mít klidně víc, je ale více než vhodné trvat na obecné transparentnosti všech. Nemusí se to zdát zpočátku jako dobrá volba, ale pokud chcete problém vyřešit, je to nejlepší řešení.