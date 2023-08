Inteligence zvířat dokáže překvapit

To je otázka, na kterou se srovnávací psychologové snaží odpovědět už desítky let. Se šimpanzi máme společných 98,5 procenta genetické informace, takže rozdíl pravděpodobně nebude molekulární povahy.

Člověk je ale jediný živočich, který si díky používání různých nástrojů vybudoval svět, který je založený na řeči a znacích. Tím se nám podařilo naši mysl propsat do světa kolem nás.

To, co udělalo člověka člověkem, nebyla jedna událost, ale spíš dlouhodobý vývoj, kterému říkáme kulturní evoluce. I když mnohá zvířata také mají svoji kulturu, tak jedinečnost lidské kulturní evoluce spočívá v tom, že probíhá mnohem rychleji než evoluce biologická a dochází v ní k velmi rychlému hromadění poznatků.

Pravda ale je, že živočichové nemusí nijak složitě přemýšlet a od přírody jsou instinktivně vybaveni na to, aby se ve svém prostředí zorientovali. Pro obratlovce platí, že schopnosti mláďat se postupně rozvíjejí prostřednictvím hry, ale ty základní instinkty v sobě mají už od narození. To je fenomén univerzální u savců a ptáků, ale čím dál víc máme za to, že si hrají třeba i ryby.