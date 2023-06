Bála se mrtvice, testy odhalily roztroušenou sklerózu. Díky moderní léčbě žije Libuše jako dřív

V nemocnici podstoupila další testy včetně magnetické rezonance. „Nechali si mě na lůžkovém oddělení na neurologii v Praze a čekala jsem na diagnózu. To bylo asi to nejhorší, že nevíte, jestli jste opravdu dostala mrtvici ve 33 letech, nechce se vám tomu věřit!“ přibližuje nám své tehdejší pocity.

„Na jednu stranu se mi ulevilo, že to není mrtvice. Ale potom mi došlo, co všechno pro mě roztroušená skleróza bude asi znamenat. Samozřejmě člověk si hned představí to nejhorší – že bude na vozíku, že nemoc postihne zrak nebo hlas. Ale manžel mě z černých myšlenek vytáhl, nenechal mě v nich,“ říká nám paní Libuše v altánu u svého domu v Kralupech nad Vltavou.