Měla nafouklé břicho a častěji říhala, ultrazvuk odhalil rakovinu vaječníků

„Vůbec by mě nenapadlo, že by mě někdy něco závažného mohlo potkat. Poctivě chodím na preventivní prohlídky, a když jsem byla loni v únoru na poslední gynekologické prohlídce, tak bylo všechno v pořádku,“ začíná své vyprávění.

„Na konci jara jsem si ale všimla, že mám trochu přifouklé břicho, a malinko jsem měla dyspeptické potíže, víc jsem říhala.“ A to i přesto, že svůj životní styl ani jídelníček nijak neměnila.

„Tahle situace samozřejmě člověka zaskočí, překvapí. Obrátí se vám život naruby. Prožívala to se mnou celá moje rodina, všechny nás to srazilo na kolena,“ svěřuje se s tehdejšími pocity.

„Myslím, že díky tomu, že jsem se na operaci dobře nachystala, jsem v rekordním čase, už pátý den po operaci, mohla být propuštěna do domácího ošetření, a pečovala o mě celá moje rodina. Je to bezvadné, když můžete být mezi blízkými,“ věří.

„Měla jsem ileus tenkého střeva, to znamená zauzlení a bohužel jsem musela podstoupit další břišní operaci. Samozřejmě mi pak nebylo do skoku, protože vaše tělo je po prvním zákroku vyčerpané a potřebuje se zotavovat. Takže jsem sebrala své poslední síly, zabojovala a naštěstí všechno dobře dopadlo,“ popisuje nám.

Na operačním sále byl tehdy přítomen i její manžel-chirurg, byť se do práce týmu aktivně nezapojoval. „Chtěl si mě pohlídat,“ vtipkuje manželka.

Na řadu pak mohla konečně přijít chemoterapie. „Nechtěla jsem dál čekat. Dostala jsem šest dávek onkologické léčby po třech týdnech. Vždycky mi vykapala infuze během jednoho dopoledne a mohla jsem jít domů,“ přibližuje, jak to chodí.

Jak sama s pousmáním říká, doufala tehdy, že bude jedním z mála pacientů, kterému po chemoterapii zůstanou vlasy a ochlupení. „Samozřejmě jsem o vlasy přišla. Je to nepříjemné a každá ženská to nějakým způsobem řeší. Ale udělala jsem si z toho nakonec takovou přednost,“ vzpomíná Kateřina.

„Volila jsem mezi dvěma způsoby – buď si pořídit paruku, anebo turbany. Těm jsem dala přednost, protože mi to s nimi přišlo takové kreativnější a vzdušnější.“ Brože na jejich ozdobu pak dostávala dárkem od svých přátel a mohla se i díky nim cítit opět jako hezká žena.

Co ale její onemocnění vlastně způsobilo? Žila zdravým životním stylem, sportovala, nekouřila… Jak poté zjistila, mohla za to dědičnost.

V rodině Kateřiny později testy odhalily pozitivitu i u její matky, které bude brzy 70 let, a také u staršího, čtyřiadvacetiletého syna.

„Pokud se u vás v rodině vyskytuje nějaké onkologické onemocnění, tak to skutečně nepodceňte. Věnujte se sami sobě, choďte na pravidelné prohlídky, komunikujte s lékaři. A rozhodně bych chtěla apelovat na všechny ženy, aby nepodceňovaly své potíže, byť minimální, a aby navštěvovaly pravidelně gynekologa,“ vzkazuje čtenářkám Kateřina.

Zatím stále zůstává doma, brzy by se ale chtěla vrátit do práce ve školce v Praze 7 a za kolegyněmi, které ji prý při léčbě velmi podporovaly.

Sama si prý nikdy nekladla otázku „proč právě já“, jak to někteří dělají. Nemá podle svých slov tendence se litovat, byla přesvědčená, že je silná a zvládne to. Velkou motivací pro ni byly také děti, pro které chce být na světě tak dlouho, jak nejdéle to bude možné.