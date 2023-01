Sedm znamení, že váš partner potichu opouští vztah

Zatímco v minulosti skákal do stropu pokaždé, když jste navrhla nové datum schůzky, v současné době se nedokážete domluvit na tom, zda se uvidíte v úterý nebo v pátek? A pokud už se konečně dohodnete na pátku, je velmi pravděpodobné, že vám během pátečního odpoledne zavolá a ze schůzky se omluví? Zdá se, že partner dává přednost jiným lidem nebo aktivitám před vámi, což nikdy nevěstí nic dobrého.

Mnoho párů aktivně přemýšlí, co je čeká a nemine v roce 2023. Pokud váš partner ale není při podobných debatách aktivní, nenavrhuje žádné aktivity nebo odmítá jakýkoli váš nápad, zbystřete! Pravděpodobně chce ze vztahu odejít, ale zatím neví, jak to udělat. Expertka na vztahy Pippa Murphyová proto navrhuje, abyste se partnera na rovinu zeptala, zda s vámi v novém roce počítá. Díky tomu zjistíte, na čem doopravdy jste.

Každý pár má za sebou krásné i méně krásné chvíle. Zatímco na to ošklivé dokážeme poměrně rychle zapomenout, šťastné vzpomínky si rádi připomínáme. Ať už třeba tím, že o nich mluvíme nebo si prohlížíme galerii v mobilním telefonu.

„Pokud ale váš partner přestane mluvit o šťastných vzpomínkách, které jste společně prožili, nevěstí to nic dobrého. Zřejmě se cítí provinile, protože chce ze vztahu odejít,“ vysvětluje Murphyová pro Stylist.

Dalším znakem toho, že váš vztah není v pořádku, je chvíle, kdy s vámi partner přestane sdílet emoce, zážitky nebo třeba pracovní trable. Tímto nenápadným krokem se od vás vzdaluje a „dokazuje si“, že zvládne žít i bez vás. Zároveň se zdá, že s vámi nedokáže otevřeně hovořit o tom, proč není ve vztahu spokojený a co ho trápí.

Na druhou stanu je důležité dodat, že mohou v životě nastat situace, které vedou k tomu, že člověk nemá příliš času na psaní. Pokud tedy váš partner aktuálně řeší náročný pracovní úkol, pak je zcela logické, že nemá čas na to, aby vám podrobně poreferoval o svém obědě nebo cestě do práce.

Dobrým znamením není ani to, když vás partner neposlouchá. „Pokud vás například partner ignoruje, když mluvíte o práci nebo osobních problémech, může to být z důvodu, že už ho nezajímá, co se děje ve vašem životě,“ říká expertka na vztahy.