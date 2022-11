Sexuální fantazie v reálu - které dokážou vztah utužit, které naopak zničit

Co je na sexuálních fantaziích tak lákavého? Hlavně to, že jsou celé v naší režii, tudíž se vše odehrává tak, jak by se to nám samotným líbilo nejvíc. Dokonalé polibky, dokonalí milenci a milenky, nekonečná vášeň, touha a uspokojení.

A hlavně, mají do nich zakázaný vstup veškeré rušivé elementy běžného života - žádné účty za energie, práce z domova, nemocné děti, nerudný manžel, unavená manželka atd. I proto se není čemu divit, že 90 procent žen a až 96 procent mužů má sexuální fantazie na denní bázi.

Zatímco mnohé zůstanou jen ve fázi krásného snění, jiné nám nedají spát a dříve či později tak vyvstane myšlenka, že by nebylo špatné je zařadit i do reálného milostného života.

„Společné sdílení některých fantazií může být tou nejlepší věcí, kterou jste ve vztahu udělali. Ale bohužel někdy naopak tou nejhorší,“ uvádí pro Daily Mail uznávaná autorka a poradkyně v oblasti sexu a vztahů Tracey Coxová.

Uvádí i sedm nejčastějších sexuálních fantazií, které lidé chtějí proměnit v realitu, a jejich vliv na vztah.

Mít (tajný) sex s někým jiným

Monogamie nabízí ve vztahu bezpečí a lásku, ovšem neposkytuje sexuální rozmanitost. I tak se většina lidí rozhodne pro monogamní vztah a své touhy po rozmanitosti řeší fantazírováním, sledováním porna nebo masturbací.

Pouhé fantazie o někom jiném, než je váš partner či partnerka, jsou obecně neškodné. Průzkumy naznačují, že až 80 procent z nás sní při sexu s partnerem o někom jiném, uvádí Coxová.

Anketa Sníte tajně o něčem, co byste chtěli s protějškem vyzkoušet? Ano, ale raději dál zůstanu jen u snění. 60 % Ano, už jsme to i vyzkoušeli. Nedopadlo to dobře. 0 % Ano, už jsme to i vyzkoušeli. A moc nám to prospělo. 40 % Ne, žádné tajné sexuální touhy nemám. 0 % Celkem hlasovalo 5 čtenářů.

Další výzkumy ale rovněž naznačují, že pokud neustále fantazírujete o někom známém ve vašem okolí, a opakovaně se i stýkáte, reálně hrozí, že se z fantazie stane realita.

Z hlediska rizikovosti je to na nejvyšší možné hranici, protože se tak děje bez souhlasu partnera. A jakkoli to budete chtít vysvětlit, pro protějšek to bude jednoduše nevěra. Tuto fantazii si tak rozhodně nechte sami pro sebe.

Riziko, pokud tuto fantazii zrealizujete: 10/10 (Nejvyšší počet bodů = největší riziko rozpadu vztahu)

Sex ve třech nebo skupinový sex

Z hlediska nebezpečnosti pro stávající vztah se jedná o druhou nejnebezpečnější fantazii. Jde o běžnou představu u mužů i žen. Lákavá je nejen díky intenzivnějšímu sexuálnímu prožitku, ale rovněž i způsobem, jak si dopřát fantazii sexu se stejným pohlavím. O to víc, pokud v takové představě budeme neodolatelní hlavně my a všichni budou chtít hlavně nás. Což je rovněž důvod, proč to v reálu často dopadne naopak katastroficky.

Snít o sexu je zdravé Styl

Do hodnocení, proč to není v trvalém vztahu dobrý nápad, se promítá řada faktorů - žárlivost, majetnické chování, ale možná i reálné znechucení sám sebou, když by v reálu přišlo na věc. Je-li člověk zrovna single a chce jít do skupinového sexu, může se riziko snížit, i tak ale stále hrozí.

Riziko, pokud tuto fantazii zrealizujete: 9/10 (v trvalém vztahu)

Sex party, klub

Máte ve svém okolí nějaký sex klub a láká vás se tam zajít někdy podívat? Pak rozhodně nejste jediní. Obzvláště ve velkých městech je různých tematických (pro bisexuály, swingers atd.) klubů nespočet, vybrat si tak může každý dle svého gusta.

„Pokud vy nebo váš partner alespoň trochu žárlíte, pak si podobné akce rozhodně odpusťte. Možná se budete chtít jenom dívat, ale věřte, že podobná akce vás lehko strhne a škoda nastane dřív, než se nadějete,“ varuje Coxová.

Riziko, pokud tuto fantazii zrealizujete: 7,5/10 (pokud se chcete jen dívat), 8/10 (pokud se zapojíte)

Svazování, BDSM praktiky

Fantazie o moci, kontrole a drsném sexu jsou podle Coxové další populární volbou, kterou chtějí páry vyzkoušet v reálu. Být sexuálně submisivní - zcela vydán na milost někomu jinému - totiž zbavuje odpovědnosti.

„To znamená, že jsme nuceni se těšit z toho, co nám dělá protějšek. Což může být třeba pro plaché lidi osvobozující,“ vysvětluje odbornice.

Překvapivé výhody milování ve stylu erotické ságy Padesát odstínů Vztahy a sex

Stejně tak lákavý je pocit být po sexuální stránce lídrem. „Máme-li vše pod kontrolou sami, máme svým způsobem povolení být jakkoli sobečtí,“ dodává. Spousta lidí tajně sní i o způsobování bolesti, což může zahrnovat cokoli od jemného kousání až po výprask ve stylu Padesát odstínů šedi.

Pokud v tomto případě oba souhlasí, může jít o zajímavé zpestření, které si budou užívat.

Riziko, pokud tuto fantazii zrealizujete: 4/10

Řeknete protějšku o své fantazii

Mezi nemálo časté fantazie patří i jen představa toho, že o ní řeknete partnerovi či partnerce, aniž byste měli potřebu to nějak dál řešit nebo dokonce zkoušet.

Sice to vypadá jako nevinné sdělení, i tak ale může být nebezpečné. Záleží na tom, o čem sníte. Jde-li o něco potenciálně nevinného, co můžete sdílet sami s partnerem, směle do toho. Sníte-li ale o někom z vašeho okolí, koho oba znáte, je to velký risk.

Riziko, pokud tuto fantazii zrealizujete: 3/10

Chcete vyzkoušet něco nového

I touha vyzkoušet cokoli nového patří mezi časté fantazie. Jde jednoduše o cokoli, co jste s partnerem ještě nedělali.

„Možná to zní jako klišé, ale větší riziko je, když nic nového zkoušet nebudete (a je jedno co), než když se k tomu odhodláte. Každý sexuální vztah totiž potřebuje rozmanitost, aby se zahnala nuda v ložnici, která může vztah dohnat k záhubě,“ tvrdí Coxová.

Co o vás mohou prozradit sexuální fantazie Vztahy a sex

Rizikovost nových věcí samozřejmě zahrnuje nejen to, co chcete vyzkoušet, ale také, jakým způsobem to podáte. Pokud se nejdříve protějšku svěříte a oba se shodnete, co byste rádi zkusili, je riziko minimální.

Riziko, pokud tuto fantazii zrealizujete: 2/10

Fantazie o romantickém sexu

Romantické fantazie mění podle Coxové sex v milování s velkou citovou náklonností. Patří sem například sex na pláži při západu slunce, spousta očního kontaktu, líbání při svíčkách, vyznání nehynoucí lásky a podobně. Už podle popisu je jasné, že takové fantazie jsou dost nevinné a pravděpodobně neurazí.

Ovšem i při sdělení romantických fantazií může partner vypadat poněkud vyděšeně. Možná proto, že sám doufal v něco trochu zajímavějšího či exotičtějšího. Pokud vám sám pak něco „peprnějšího“ navrhne, je dobré ho vyslechnout. Už jen proto, že mu stávající stav nemusí vyhovovat a možná se cítí nedoceněn.

Jak dodává Coxová, fantazie zahrnující romantický sex jsou běžnější, než si mnozí lidé myslí.

Riziko, pokud tuto fantazii zrealizujete: 1/10