Vztahové problémy, které málokdy vyřešíte

Podle odborníka jde o jeden z nejhorších problémů, kterým může pár čelit. Proto je právem doporučováno, aby si partneři právě tuto otázku vyřešili pokud možno co nejdříve. Jinak přijdou jen velká zklamání nebo ústupky.

„Chce-li mít děti, nebo naopak ne, je jedno. Ani jedno není špatně. Ale z hlediska dlouhodobé struktury to nejde dohromady, nikdy nebudete mít harmonický vztah,“ uvádí Tatkin pro Daily Mail .

Jak Tatkin podotýká, má pro tento bod pochopení, stejně tak ale zastává názor, že to ne vždy dělá dobrotu. O to víc, čím větší je finanční rozdíl mezi partnery – kvůli čemuž se většinou podobné předmanželské smlouvy i předkládají.

„Podle mě to ve vztahu blokuje možnost být si rovni. Už jen kvůli podpisu podobného dokumentu není téměř možné mít stejnou hodnotu a autoritu,“ podotýká. Nehledě na to, že se sám setkává s tím, že i když jedinci přistoupí na podpis smlouvy, dlouho poté v nich zůstává zášť vůči tomu, kdo ji předložil.

„Někteří lidé věří, že to zvládnou, a zkusí to. Ale jen ve výsledku zjistí, že je to neúnosné,“ uzavírá odborník.