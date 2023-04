Náznaky, že jste ve vztahu příliš panovační

Kdyby se vás na rovinu někdo zeptal, zda byste setrvávali ve vztahu s protějškem, který by nad vámi měl přílišnou kontrolu, nejspíš byste odpověděli, že ne. Přesto se do mnohých vztahů podobný prvek chování přenáší. O to víc pak v případě, že jeden z partnerů je v práci ve vyšší funkci, kde má pod sebou nějaké podřízené. Nebo se na ni postupem času vypracuje.

„Málokterý člověk ve vedoucí pozici si uvědomuje, že větší či menší díl podobného chování si přenáší i domů, do vztahu. Obecně pak často platí, že čím úspěšnější šéfové v práci, tím větší problémy mají v milostném životě. A platí to pro obě pohlaví,“ uvádí Elizabeth Stoneová, vztahová koučka a poradkyně osobního rozvoje, která spolu s dalšími odborníky radí na stránkách Attract the One se vztahy, láskou i osobním rozvojem.