Člen rodiny chce půjčit peníze. Vám to ale není příjemné.

Možná napoprvé řeknete ne, ale dotyčný na vás bude tlačit, což může oslabit váš vlastní postoj k dané věci. Možná začnete o to víc vysvětlovat, proč něco opravdu nechcete udělat.

Pro příjemce odpovědi, kterému dáváte najevo své hranice, působí nenápadné „ale“ mnohdy jako rozbuška, která vymaže vše, co bylo řečeno před ním.

„Nevěříte? Jeden příklad za všechny. Odvedl jsi skvělou práci, ale… Jak by to na vás samotné působilo?“ pokládá otázku odbornice a zároveň dodává, pokud máte potřebu něco dodat, uvádějte místo „ale“ raději jednoduché „a“. Místo vážím si vás, ale… zní Vážím si vás a…. rozhodně lépe.

Podobné je to i třeba se slůvkem nemohu. I to je lepší nahradit například výrazem nebudu. Nemohu se zúčastnit, nebudu se moci zúčastnit.

Pokud obecně nemáte rádi negativa, můžete to zkusit s pozitivním přístupem. I vyjádření ve stylu „Jsem ochoten (ochotna) udělat…. Rád/a dělám…“ nastavují jasnou hranici. Pokud se vás někdo zeptá na cokoli dalšího, můžete opakovat to samé, popřípadě následně dodat, co už byste neudělali.