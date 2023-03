Jste stále nezadaní? Možná za to mohou seznamovací stereotypy, kterým věříte

Její slova podporují i výsledky studie mezi více než 64 tisíci ženami, které odpovídaly, co je pro ně u budoucího partnera prioritou. A peníze to rozhodně nebyly.

Ano, určitá přitažlivost je ve vztahu potřebná, ale hodnocení vzhledu by nemělo být pro vztah to jediné důležité.

Je to až s podivem, ale nemalé procento mužů podle koučky stále věří, že pokud si žena užívá sex „až příliš“, nebo se s mužem vyspí poměrně brzy po seznámení, znamená to, že není příliš náročná a nebude z ní tak „dobrá“ manželka.

„Takže, pánové, místo abyste se bránili setkáním s ženami, protože se bojíte okamžitého závazku, zapomeňte na to a bavte se. Možná potkáte tu pravou a zjistíte, že to myslíte vážně dřív než ona,“ popisuje Wynterová.

Strach, že přijdou o svou svobodu, jakmile se dají dohromady s nějakou ženou, protože je bude chtít změnit, je u mnohých mužů tak veliký, že raději na rande ani nechodí. Jenže tento strach by neměl mít za následek to, že budou stále sami.

„Pokud se bojíte, že vás chce žena změnit, zaveďte na toto téma diskuzi. Když to nepochopí, jste přece svobodný člověk, můžete vztah ukončit. Měla by vás mít ráda takového, jaký jste,“ uvádí koučka.

V tomto případě platí to samé co u žen – ani muži nechtějí být hodnoceni pro vztah podle „kvality svého vzhledu“. Představa, že ideální muž má mít třeba metr osmdesát, sportovní postavu a spoustu svalů je sice velmi lákavá, ale není pro život reálná.

„Tím, že uvěříte tomuto stereotypu, riskujete, že přijdete o to, co by mohlo být skvělým vztahem. K podvádění dochází z mnoha důvodů a skutečnost, že muž podvedl jednou, by je neměla definovat. Pokud se s tím navíc sám přizná, je to vlastnost, která může do vztahu mnoho přinést,“ tvrdí Wynterová.