Co ženy očekávají od mužů na prvním rande

Rozhodně neplatí, že nervózní či nesvé jsou při seznamování rozhodně ženy. I mnozí muži si jednoduše nevědí rady, co a jak dělat, co říkat nebo co od nich vůbec ženy na prvním rande očekávají. Sice mají osvědčené rady od méně stydlivých kamarádů, ale ty ne vždy musí zabrat.

Server Askmen proto oslovil odborníka na seznamování Connella Barretta spolu s dalšími několika lidmi, kteří dali dohromady přehled toho, co a jak na rande dělat nebo čemu se naopak raději vyhnout.

„Ať je doba, jaká je, ženy mají vždy tendenci očekávat, že muž bude dodržovat určité normy spojené s prvním rande,“ vysvětluje Connell Barrett. Jak dále popisuje, většinou očekávají, že je muž pozve na rande, navrhne místo schůzky a začne hovor. Až pak nastane ten správný čas, může udělat první romantické kroky jako koketní komplimenty, první polibek atd.

Samozřejmě ne všechny ženy budou spadat do skupiny, která toto očekává, jak dodává sám odborník. I tak jich ale bude většina. Stejně tak se dají níže uvedená „pravidla“ formulovat i na rande kohokoli jiného.

Plánování schůzky

Ačkoli někteří muži na nic nespoléhají a první schůzku si podrobněji naplánují, obecně podle odborníka spíše platí, že je podobné plánování častěji nijak nevzrušuje. Což se nemusí vyplatit, protože jak bylo zjištěno, nejedna žena si ochotu naplánovat rande přímo spojuje s výší zájmu o ni ze strany muže.

Požádáte-li ženu, aby naplánovala první rande, není to lákavá vizitka někoho, kdo chce být dobrým partnerem, tvrdí odborník. Pokud si nejste jisti, co by se jí líbilo, navrhněte dvě tři místa a nebojte se improvizovat, pokud by se jí něco nelíbilo. I když byste měli zajít třeba jen do nějakého hezkého baru na skleničku, dejte si čas a něco najděte.

Hygiena je základ

Zatímco mnozí muži očekávají „fyzicky atraktivní rande“, pro ženy fyzický vzhled není až tak velkou prioritou. Co jí je, je ovšem základní hygienická norma. Možná to připadne mnohým jako samozřejmost, ale čistá košile, učesané vlasy či sprcha před schůzkou není pro řadu mužů to první, na co se soustředí.

Pokud už tak ale učiní, ukážou tím svůj respekt druhé osobě.

Dochvilnost

Co se týče projevů jistého respektu, dalším často zmiňovaným očekáváním byla dochvilnost na první schůzce. Případně je pak zásadní komunikace, pokud se kdokoli z dvojice opozdí.

Problémy s dopravou se sice mohou objevit kdykoli a kdekoli, ale pokud jde o první rande, nabádá odborník udělat si raději dostatečnou rezervu pro případ, že by k nějaké překážce došlo, aby se i tak každý z účastníků dostavil na schůzku včas.

Zdvořilost k obsluze

Zdvořilost k ženě, kterou zve muž na rande, je tak nějak samozřejmostí. Stejně tak ale ženy očekávají, že se muž bude chovat slušně a zdvořile ke všem jiným lidem, se kterými se na schůzce potká (klasicky obsluha v baru, restauraci apod.).

Není žádným tajemstvím, že ženy berou přístup mužů k těmto pracovníkům jako velký náznak toho, jak se budou chovat ve vztahu.

Platba na schůzce

Otázka, kdo by měl platit účet na rande, není rozhodně nová, i tak stále vyvolává řadu rozporů, očekávání a mnohdy zklamání.

Zatímco některé ženy jasně očekávají, že muž bude ten, kdo vše zaplatí, najdou se i takové, které nemají problém se rozdělit. Zejména poté, co schůzka nedopadla příliš dobře. Shoda nicméně panuje v tom, že by muž měl alespoň navrhnout, že to zaplatí. A pokud se mu nedostane jednoznačně odmítavé odpovědi, měl by to i udělat.

„Je v pořádku se rozdělit. Ale jinak pokud jste muž, který zve ženu na první rande, platba by měla být na vás,“ vyjadřuje svůj názor Barrett.

Schopnost konverzovat

Jakkoli by se mohlo zdát, že platba na schůzce je nejdiskutovanějším tématem, není tomu tak. Tím se pro většinu z dotázaných stala kvalita konverzace, přičemž specifickým aspektem je schopnost nebát se klást otázky týkající se vašeho protějšku.

Důležité je nebát se ukázat zájem a snahu se něco dozvědět. To platí obousměrně, ať už jdete na rande s kýmkoli.

Pozor na přehnaná gesta

„Mnoho mužů se mylně domnívá, že ženy očekávají na rande velká gesta typu opulentní večeře nebo neúměrného luxusu. Pravda je taková, že to nejenže neočekávají, často kvůli tomu mohou i ztratit o muže zájem. Přehnaná gesta představují horlivost a snahu se opravdu předvést, což ne každá dáma ocení,“ vysvětluje Barrett.

Proto radí se na prvním rande spíše držet při zemi a udělat vše „tak akorát“. A pokud se to zrovna nevyvede, ale bude šance na druhé rande, lze to vždy udělat lépe.

