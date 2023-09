Skryté nebezpečí orálního milování

Aby došlo k přenosu infekce, musí virová částice vstoupit do kožní vrstvy - epitelu, a to do jeho nejhlubší vrstvy. K tomu ale může dojít jen tehdy, pokud se na kůži či sliznici jedince nalézají nějaké ranky, byť mikroskopické. Jakékoli mikrotrauma v dutině ústní tak může sloužit jako brána pro infekci virem.