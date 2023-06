HPV viry způsobují rakovinu čípku i penisu. Ta vede až k amputaci, říká kožní lékař Hrňa

Lidským papilomavirem se do 30 let života nakazí až 80 % sexuálně aktivních žen. Většina z těchto infekcí probíhá bezpříznakově a imunitní systém se s virem vypořádá sám.

Podle Hrni se roční počet pacientů s rakovinou penisu pohybuje mezi pěti a deseti případy, jedná se tedy o velmi výjimečné situace. I přes to by ale muži neměli podceňovat prevenci.

„My ten virus v podstatě léčit neumíme. Ale co je účinné, tak to je právě očkování. Doporučuje se před zahájením sexuální aktivity,“ říká Hrňa. Ve věku od 13 do 14 let očkování hradí pojišťovna. Očkovat by se měli jak dívky, tak chlapci. Právě vakcinace snižuje riziko vzniku nádorů způsobených HPV až o 90 %.